Druhý Hradec Králové porazil lídra Třinec 5:1, dva góly dal Lev

Hradec Králové - Hokejisté druhého Hradce Králové porazili ve šlágru 36. kola extraligy vedoucí Třinec 5:1 a po třetím vítězství v řadě se přiblížili Ocelářům na rozdíl pěti bodů. Mountfield má navíc ještě zápas k dobru. O vítězství rozhodli Východočeši ve druhé třetině, kdy díky dvěma gólům Jakuba Lva a jedné brance kapitána Radka Smoleňáka získali vedení 3:0. Třinec neuspěl poprvé po sérii tří výher.

Oslabený Třinec oproti nedělnímu utkání s Kometou Brno postrádal nově i kapitána Vránu a dalšího útočníka Ondřeje Kovařčíka. Domácí Mountfield měl převahu, ale dlouho se hrálo bez šancí. Až v osmé minutě měl příležitost Oksanen, ale z levého kruhu exhradeckého Mazance nepřekonal. Gólman Ocelářů si poradil i s pokusy Kevina Klímy a Koukala, z pozice mezi kruhy jej nepřekonal ani Lev a přesnější muška chyběla Perretovi. Před pauzou vystřelil mimo z dobré pozice i třinecký Doudera.

V úvodu druhé části si Mazanec poradil s Lalancetteho tečí Smoleňákovy střely, ale ve 24. minutě už při Szturcově vyloučení inkasoval. Při tlaku Mountfieldu nabil Blain na levý kruh Lvovi, který zamířil přesně. Zvýšil mohl po Lvově přihrávce osamocený Smoleňák, ale třineckého gólmana nepřekonal.

V čase 26:46 se dostal před Mazancem k vyraženému puku Lev a šikovně bekhendem zvýšil na 2:0. Při trestu Draveckého se hosté ubránili, ale ve 32. minutě zařídil tříbrankový náskok Smoleňák, jehož první pokus třinecký gólman nezkrotil a napodruhé jej kapitán domácích bekhendem přeloboval. Při Marcinkově vyloučení Třinec odolal a v 38. minutě mohl snížit Hrehorčák, jehož únik ale Kiviaho zlikvidoval lapačkou.

Třinec se vrátil do hry ve 43. minutě při Gasparově vyloučení, kdy se po Kundrátkově přihrávce trefil z levého kruhu Růžička. Oceláři vycítili šanci a hned vzápětí zahrozil Daňo. V 53. minutě pojistili domácí výhru v přesilové hře pěti proti třem, do které se dostali z oslabení při Gasparově trestu současným vyloučením Růžičky a Marcinka.

Z pravého kruhu se prosadil při signalizovaném dalším vyloučení do bližšího horního rohu Oksanen. Stejně jako Lev, jenž mu přihrál, si finský útočník připsal třetí bod v utkání. V 56. minutě ještě dovršil výsledek střelou od modré čáry Nedomlel.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "První třetina sice vyšla gólově naprázdno, ale měli jsme v ní dvě šance a lepší pohyb. Vyšla nám druhá třetina. Napadaly nám tam naštěstí góly a pak se proti silnému Třinci hraje líp. v posledních pěti minutách druhé třetiny jsme si to zbytečně komplikovali a vyústilo to blbým začátkem třetí třetiny, kdy jsme udělali faul a Třinec hned využil přesilovou hru. Potvrdil, že je má nejlepší. Jsem rád, že jsme dali na 4:1, protože kdyby Třinec snížil na 2:3, tak by to pro nás bylo ještě hodně složité utkání. Jsem rád, že jsme těžký zápas zvládli, odmakali jsme to tady pro lidi, kteří přišli. Bereme tři body a soustředíme se na dalšího soupeře."

Václav Varaďa (Třinec): "Hradec si dnes zasloužil vyhrát. Tahali jsme za kratší konec, i když jsme se malinko nadechovali ve třetí třetině, v které jsme dali gól a cítili šanci přidat další. Ale udělali jsme dva hrubé fauly a tím jsme si vzali šanci na nějaký bodový zisk. V globálu to tým odmakal, ale soupeř hrál lépe než my a proto bere tři body. Někteří naši hráči teď prožívají těžké chvíle se silnými virózami. Nevíme, kdy se nám vrátí, ale byli bychom rádi, kdyby to bylo co nejdříve."