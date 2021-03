Druhý díl SP v Novém Městě umocní rozlučka Moravce

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Ve znamení loučení s kariérou Ondřeje Moravce se ponese druhý letošní díl biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Areně se bude stejně jako minulý týden závodit kvůli koronaviru díky výjimce a bez fanoušků od čtvrtka do neděle.

Moravec je s devíti medailemi z olympiád a mistrovství světa neúspěšnější český biatlonista. S kariérou se loučí po své devatenácté sezoně v elitním seriálu SP a na Vysočině, jelikož na závěr do švédského Östersundu o týden později už nevyrazí. "Na sto procent tady končím," potvrdil Moravec v rozhovoru s novináři.

Loni ukončil v domácím prostředí kariéru Michal Šlesingr a ani Moravcovi za jeho úspěchy nezatleskají z tribun diváci. "Je mi to líto, on i já bychom si to zasloužili. Lidi tady vždycky byli neuvěřitelní, ale nic s tím neudělám," řekl Moravec.

Před sebou může mít ještě tři závody. Ve čtvrtek mají muži na pořadu sprint, z kterého postoupí šedesátka do sobotní stíhačky. V neděli se jede smíšená štafeta a na závěr mix dvojic a ještě není jasné, do které štafety bude Moravec nasazen. "Zatím nejsme domluvení na ničem. Nelpím na tom, že bych musel jet smíšenou štafetu, protože se nám v ní historicky dařilo," pronesl šestatřicetiletý Moravec.

Vedle něj se představí Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a nově dostanou šanci medailisté z nedávného juniorského mistrovství světa Mikuláš Karlík a Vítězslav Hornig. Tým žen je stabilně ve složení mistryně světa z vytrvalostního závodu Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Eva Puskarčíková.

Minulý týden bylo nejlepším českým výsledkem dvanácté místo Davidové ve sprintu a čtrnácté Krčmáře po velkém posunu ve stíhačce. Štafety mužům ani ženám nevyšly. "Jsme doma a chceme v Novém Městě uspět. Sice tu nejsou plné tribuny, ale pro nás je to pořád domácí prostředí a o to hůř vnímáme každý neúspěch. Doufám, že si tu reputaci tady ještě napravíme," řekl trenér mužů Ondřej Rybář.