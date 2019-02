Ostrava - Za stavu 1:1 nastoupí dnes ve 13:00 v Ostravě v utkání prvního kola tenisového Fed Cupu s Rumunskem Karolína Plíšková proti Simoně Halepové. Souboj bývalých světových jedniček hodně napoví o šancích na postup do druhého kola, v němž pravděpodobně budou soupeřkami Francouzky.

Plíšková má Halepové co oplácet, z devíti zápasů vyhrála jen tři. Naposledy však loni na antuce v Madridu Rumunku porazila. Zatím není jasné, kdo v domácím týmu nastoupí k druhé dvouhře proti Mihaele Buzarnescuové. Trenér Petr Pála zvažuje, že by místo Kateřiny Siniakové nominoval Markétu Vondroušovou. Závěr zápasu obstará čtyřhra, v níž by světové jedničky Siniaková s Barborou Krejčíkovou měly hrát proti dvojici Irina Beguová, Monica Niculescuová.