Temelín (Českobudějovicko) - Druhý blok jaderné elektrárny Temelín začal dnes ve 20:15 vyrábět elektřinu. Odpojen od sítě byl od 20. září, kvůli úpravě kondenzátoru v nejaderné části elektrárny. Aktuálně je výkon bloku 400 elektrických megawatt (MWe), naplno by měl začít vyrábět ještě během dnešní noci. ČTK to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Odběratelů se odstávka nedotkla, elektřinu stále vyrábí první blok.

Během odstávky zůstal reaktor a další zařízení v takzvaném horkém stavu, nebylo nutné přejít do úplné odstávky. "V praxi to znamenalo, že teplota vody v reaktoru byla přibližně 260 stupňů Celsia, zatímco během klasické odstávky se vychlazuje na teplotu minimálně o dvě stě stupňů nižší. K úplnému vychlazení nebyl důvod, navíc takto bylo možné blok připojit k přenosové soustavě o něco dříve," řekl Sviták.

Práce na kondenzátoru dokončili energetici odpoledne 21. září. Nyní by měl být lepší chemický režim v nejaderné části elektrárny, tedy kvalita napájecí vody. "Zatím tomu vše nasvědčuje, definitivně si to potvrdíme v nejbližších dnech při provozu na plném výkonu," řekl mluvčí. O odpojení bloku rozhodlo vedení elektrárny předminulý týden. Chtělo předejít situaci, že by bylo potřeba blok odstavit později, kdy je vyšší spotřeba.

Kondenzátor, který chladí páru poté, co projde turbínou, umožnil od poslední odstávky zvýšit výkon elektrárny o několik elektrických MWe. Vyšších výkonů dosáhl druhý blok pomocí lepšího chlazení a díky nové metodě pročištění 32.000 titanových chladicích trubiček uvnitř zařízení.

Druhý temelínský blok byl letos od 29. června do 30. srpna plánovaně odstaven kvůli výměně paliva. Od začátku roku vyrobil Temelín 10,5 terawatthodin (TWh) elektřiny.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobila 16,48 TWh elektřiny, což byla zatím nejvyšší roční výroba. Temelínská elektřina by vystačila všem českým domácnostem na 13 měsíců, jihočeským domácnostem na 13,5 roku.