Druhý aktér tragédie ve Spa je ve vážném,ale stabilizovaném stavu

Spa-Francorchamps (Belgie) - Zdravotní stav amerického pilota formule 2 Juana Manuela Correy po sobotní tragické nehodě při závodě ve Spa je vážný, ale stabilizovaný. Dvacetiletý pilot utrpěl při srážce, která stála život o dva roky staršího Francouze Anthoinea Huberta, fraktury dolních končetin a lehčí zranění páteře, ještě večer se v nemocnici v Lutychu podrobil operaci a nyní se zotavuje na jednotce intenzivní péče. Informovala o tom Mezinárodní automobilová federace FIA.

Ke smrtelné nehodě došlo ve výjezdu ze zatáčky Eau Rouge. Correa narazil v plné rychlosti kolem 270 km/h do Hubertova vozu, který se těsně před ním vrátil na trať po nárazu do bariéry. Monopost francouzského pilota se roztrhl na tři kusy, jezdce nezachránil ani monokok, který náraz do levé strany vozu nevydržel. Hubert zemřel v lékařském středisku belgické trati.

Jeho památku uctí motoristický svět minutou ticha před dnešní belgickou Grand Prix formule 1. O zrušení nebo přesunutí hlavního závodu víkendu ve Spa se neuvažovalo. Pojede se i závod formule 3, kterému bude rovněž předcházet minuta ticha. Neuskuteční se pouze plánovaný supersprint formule 2; sobotní klasický závod byl po smrtelné nehodě ve druhém kole předčasně ukončen. FIA začala okolnosti nehody vyšetřovat.