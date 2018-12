Toblach (Itálie) - Druhá etapa Tour de Ski skončila v Toblachu triumfem ruských běžců na lyžích. Závod mužů na 15 kilometrů volnou technikou vyhrál Sergej Usťugov, na ženské desítce si premiérový primát ve Světovém poháru připsala Natalia Něprjajevová. Rusové obsadili čtyři z šesti míst na stupních vítězů, na pódiu je doplnili shodně druzí Norové a dvojnásobní olympijští vítězové Simen Hegstad Krüger a Ingvild Flugstad Östbergová.

Ze zbylé čtveřice českých reprezentantů na startu obsadila Sandra Schützová 34. místo a od bodované třicítky ji dělily čtyři sekundy. Kateřina Razýmová zaběhla 41. čas, Petr Knop byl 58. a Adam Fellner obsadil 66. místo. Jan Pechoušek, Kateřina Janatová a Tereza Beranová po sobotních sprintech, ve kterých shodně dokázali bodovat, podle plánu z Tour odstoupili.

Vítěz Tour de Ski z roku 2017 Usťugov byl o 12,2 sekundy rychlejší než stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu na této trati Krüger a připsal si sedmý dílčí triumf v miniseriálu v kariéře. Víc jich má mezi muži jen norský fenomén Petter Northug (13).

Třetí skončil vedoucí muž hodnocení Světového poháru Alexandr Bolšunov, kterému to stačilo k posunu do čela průběžné klasifikace Tour, a ruskou dominanci podtrhl čtvrtý Andrej Melničenko. Vítěz sobotního sprintu Johannes Hösflot Klaebo skončil dvanáctý a na třetím místě v pořadí Tour de Ski ztrácí čtyři sekundy na Usťugova a deset na Bolšunova.

Něprjajevová porazila dvojnásobnou olympijskou vítězku Östbergovou o pouhé tři desetiny sekundy, třetí skončila Anastasia Sedovová. V pořadí Tour de Ski vede Něprjajevová s náskokem 23,6 sekundy před Američankou Jessicou Digginsovou.

Tour de Ski bude po pondělním volnu pokračovat novoročními sprinty ve Val Müstairu ve Švýcarsku.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie):

Muži:

15 km volně: 1. Usťugov (Rus.) 30:34,1, 2. Krüger (Nor.) -12,2, 3. Bolšunov -21,9, 4. Melničenko (oba Rus.) -27,4, 5. Tönseth (Nor.) -28,0, 6. Parisse (Fr.) -30,1, 7. Spicov (Rus.) -33,7, 8. Halfvarsson (Švéd.) -43,0, 9. Notz (Něm.) -44,9, 10. Sundby (Nor.) -45,2, ...58. Knop -2:02,8, 66. Fellner (oba ČR) -2:19,1.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. Bolšunov 32:29,2, 2. Usťugov -6,0, 3. Klaebo (Nor.) -10,3, 4. Krüger -30,5, 5. Iversen -38,1, 6. Skar (oba Nor.) -45,1, ...61. Knop -2:35,8, 70. Fellner -2:50,2.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů): 1. Bolšunov 444, 2. Iversen 379, 3. Klaebo 352, 4. Tönseth 345, 5. Röthe (Nor.) 344, 6. Halfvarsson 334, ...85. Novák 7, 87. Pechoušek (oba ČR) 6.

Ženy:

10 km volně: 1. Něprjajevová (Rus.) 23:19,9, 2. Östbergová (Nor.) -0,3, 3. Sedovová (Rus.) -10,9, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -17,4, 5. H. Wengová (Nor.) -21,2, 6. Digginsová (USA) -27,2, 7. Bělorukovová (Rus.) -36,1, 8. Von Siebenthalová (Švýc.) -44,0, 9. Slindová (Nor.) -49,0, 10. Hennigová (Něm.) -49,5, ...34. Schützová -1:43,3, 41. Razýmová (obě ČR) -1:57,7.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. Něprjajevová 25:12,8, 2. Digginsová -23,6, 3. Östbergová -28,3, 4. Bělorukovová -35,2, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -44,0, 6. Ingemarsdotterová (Švéd.) -46,5, ...37. Schützová -2:34,9, 42. Razýmová -2:50,3.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 600, 2. Östbergová 512, 3. Pärmäkoskiová 467, 4. Anderssonová 409, 5. Nilssonová (obě Švéd.) 390, 6. Něprjajevová 382, ...73. Beranová 5, 75. Janatová (obě ČR) 2.