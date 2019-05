Druhou etapu Gira vyhrál Ackermann, v čele zůstal Roglič

Fucecchio (Itálie) - Druhou etapu cyklistického Gira d'Italia z Boloni do Fucecchia vyhrál v hromadném dojezdu Němec Pascal Ackermann a při debutu na Grand Tour oslavil první dílčí triumf. V růžovém trikotu pro vedoucího jezdce zůstal Slovinec Primož Roglič.

O vítězi se podle předpokladů rozhodlo až v závěrečném spurtu, neboť skupinku uprchlíků peloton po téměř dvou stech kilometrů krátce před cílem dostihl. Souboj elitních sprinterů ovládl Ackermann před Italem Eliou Vivianim a Australanem Calebem Ewanem.

"Byla to naše první šance na etapové vítězství a hned jsme ji proměnili. To je dobré znamení pro zbytek Gira," radoval se Ackermann. "Nikdo nechtěl sprint rozjíždět. Já si řekl, že to bude všechno, nebo nic. Viviani byl také hodně silný, ale já vyrazil jako první a to stačilo," dodal.

Jan Hirt dojel spolu se všemi favority na celkové prvenství s pětisekundovou ztrátou a byl klasifikován na 70. místě. Josef Černý etapu dokončil mezi posledními, za vítězem zaostal téměř o 13 minut.

V průběžném pořadí má Roglič na druhého Brita Simona Yatese náskok 19 sekund, třetí je o další čtyři sekundy zpět Ital Vincenzo Nibali. Hirt je v páté desítce.

Pondělní třetí etapa z Vinci do Orbetella měří 220 km a měla by znovu sedět sprinterům.

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 2. etapa (Boloňa - Fucecchio, 205 km):

1. Ackermann (Něm./Bora-hansgrohe) 4:44:43, 2. Viviani (It./Deceuninck-Quick-Step), 3. Ewan (Austr./Lotto-Soudal), 4. Gaviria (Kol./SAE-Team Emirates), 5. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 6. Cimolai (It./Israel Cycling Academy), 7. Kuzněcov (Rus./Kaťuša-Alpecin), 8. De Buyst (Belg./Lotto-Soudal), 9. Sbaragli (It./Israel Cycling Academy), 10. Selig (Něm./Bora-hansgrohe) všichni stejný čas, ...70. Hirt (ČR/Astana) -5, 164. Černý (ČR/CCC) -12:59.

Průběžné pořadí: 1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 4:57:42, 2. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -19, 3. Nibali (It./Bahrajn-Merida) -23, 4. López (Kol./Astana), 5. Dumoulin (Niz./Sunweb) oba -28, 6. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -33, 7. Geoghegan Hart (Brit./Ineos) -35, 8. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -39, 9. Caruso (It./Bahrajn-Merida) -40, 10. Bilbao (Šp./Astana) -42, ...46. Hirt -1:27, 161. Černý -14:33.