Druhé místo pro nás nic neznamená, řekl Rashford po prohraném finále EL

Gdaňsk (Polsko) - Útočník Manchesteru United Marcus Rashford byl po prohraném finále fotbalové Evropské ligy s Villarrealem hodně zklamaný a druhé místo v soutěži považuje za bezcenné. Anglický reprezentační útočník ale věří, že se "Rudí ďáblové" zvednou. Favorité v Gdaňsku nečekaně prohráli v dramatickém penaltovém rozstřelu 10:11, po 90 minutách i prodloužení středeční zápas skončil 1:1.

"V Premier League jsme byli druzí za Manchesterem City a v Evropské lize druzí za Villarrealem. Ale pro nás je druhé místo bezcenné. Nechci slyšet, že jsme byli blízko, protože to nic neznamená. Je jeden vítěz a jeden poražený. Musíme si vysvětlit, proč jsme prohráli, a zajistit, aby se to příště neopakovalo," řekl Rashford v rozhovoru pro televizi BT Sport.

"Lidé hodně mluví o tom, jak to s Manchesterem United jde z kopce. Bla, bla bla... Já cítím, že máme touhu, hlad i kvalitu bojovat o nejvyšší příčky. Musíme to jenom ukázat světu i sami sobě," doplnil třiadvacetiletý útočník.

United od 29. minuty prohrávali po gólu Gerarda Morena, ale krátce po změně stran odpověděl Edinson Cavani. Angličtí vicemistři poté nevyužili převahu a nezvládli rozstřel. Jedinou penaltu finálového večera neproměnil až 22. exekutor - brankář David de Gea.

"Nehráli jsme tak dobře, jak dokážeme. Dali nám gól z jediné střely na branku. Po vyrovnání jsme nedokázali kontrolovat hru a dominovat. Soupeř dobře bránil. My drželi míč, ale nevytvořili jsme si dostatečně velké šance," uvedl trenér United Ole Gunnar Solskjaer.

Dál čeká na premiérovou trofej na lavičce manchesterského mužstva, které převzal v prosinci 2018 po Josém Mourinhovi. "Teď nechci přemýšlet o tom, co jsem mohl udělat jinak. Ale když člověk skončí bez trofeje, tak neudělal všechno správně. Jsme stále blíž a blíž, jedno kopnutí do míče a jeden vydařený večer od poháru. Musíme se však zlepšit," prohlásil norský kouč.

"Mohu říct jenom to, že není šance, abychom to vzdali. Trenér to nevzdá a nám to také nedovolí. V příští sezoně se vrátíme s větší touhou a hladem. To mohu fanouškům slíbit," dodal Rashford.