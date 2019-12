Druhé místo musí být jednoznačně cíl Sparty, řekl kouč Jílek

Praha - Podle trenéra Václava Jílka musí být cílem fotbalistů Sparty posunout se na druhé místo. Letenští v 19. kole první ligy zdolali Mladou Boleslav 5:2 a i díky sobotní prohře Plzně 1:2 na Slovácku ztrácí na Západočechy ze třetí pozice pět bodů. Do posledního podzimního kola půjdou sparťané podle Jílka se záměrem tento bodový rozestup minimálně udržet.

"Druhé místo musí být jednoznačně náš cíl, byť ta pětibodová ztráta je poměrně velká. Máme před sebou slušnou zápasovou porci. Plzeň máme doma a bude hrát těžký zápas na Slavii stejně jako my. Neberu to tak, že pět bodů je rozhodující náskok. Jsem rád, že jsme alespoň pro tuto chvíli ten náskok zmenšili," řekl na tiskové konferenci Jílek.

V posledním duelu podzimní části přivítá Plzeň Teplice, zatímco Spartu čeká souboj na hřišti Ostravy. Baník ztrácí na Letenské dva body. "Jestli chceme mít na na jaře výchozí pozici slušnou nebo odpovídající pro naše cíle, tak by bylo zapotřebí, abychom tenhle bodový rozestup minimálně udrželi," uvedl třiačtyřicetiletý Jílek.

Pražané neprohráli osm kol po sobě. "Třetí místo s takovým odstupem na Slavii a s poměrně pořád velkým odstupem na Plzeň není úplně spokojenost, protože to musíme hodnotit komplexně. V průběhu sezony je teď světlejší chvilka, kdy se pomalu zlepšujeme a šplháme nahoru," konstatoval Jílek.

Potěšil ho přístup hráčů k souboji s Mladou Boleslaví. "Pro nás to byla velká motivace. Dneska se hrálo poměrně o dost. Měli jsme to tak i postavené, boj o třetí místo, obrovská vyrovnanost až do toho sedmého. Moc nám záleželo na tom, abychom tohle utkání zvládli. Kluci k tomu tak přistoupili," prohlásil Jílek.

Sparťané porazili Středočechy potřetí za sebou doma v lize tříbrankovým rozdílem, přestože si nechali proklouznout dvoubrankový náskok vybudovaný během úvodních osmi minut. "Byť jsme soupeři dovolili vyrovnat a sami jsme si to utkání ztížili, tak si myslím, že jsme dneska zaslouženě brali tři body," řekl někdejší kouč Olomouce.

Mezi střelce se zapsal Guélor Kanga, který se desátou brankou v sezoně v tabulce nejlepších kanonýrů vyrovnal mladoboleslavskému Nikolaji Komličenkovi a plzeňskému Michaelu Krmenčíkovi. O budoucnosti devětadvacetiletého Gaboňana, jemuž v létě skončí na Letné smlouva, se v posledních dnech hodně spekuluje.

"Bavíme se o tom s Tomášem Rosickým. V tuhle chvíli nedokážu říct nic konkrétního. Vidíte, že jsou zápasy, kdy nám Kanga hru trošičku kazí ve smyslu laciných ztrát a z toho pramenících branek soupeřů. Na druhou stranu je to rozdílový hráč. Dneska se projevil v tom druhém světla a zahrál velmi dobrý zápas," uvedl Jílek.

"Nejen z pohledu ofenzivy, konečně jsem tam dneska viděl i týmové nastavení. Nastavení hráče, který i do defenzivy pracuje velmi dobře. Byl to vyvážený výkon. Proto volba prvního střídajícího nebyla na Kangu, ale na Maritna Haška, protože jsme chtěli dostat do hry Trávníka," vysvětlil Jílek.