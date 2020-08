Druhé ligové kolo otevře předehrávka Ostravy a Budějovic

Ostrava - Páteční předehrávka mezi Ostravou a Českými Budějovicemi otevře 2. kolo první fotbalové ligy. Oba týmy touží podat lepší výkon než v úvodním duelu sezony. Baník remizoval v Karviné bez branek a v lize nezvítězil už osm utkání. Jihočeši utrpěli domácí debakl 0:6 s mistrovskou Slavií a v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou prohráli.

Ostrava v lize naposledy vyhrála na začátku června v Olomouci a doma dokonce v nejvyšší soutěži nezvítězila už osm zápasů od loňského listopadu. "Po utkání v Karviné určitě všichni cítíme, že potřebujeme podat lepší výkon a získat tři body. Nedokázali jsme přenést do ligového zápasu věci z přípravy. Musíme rozhodně zlepšit ofenzivní fázi, tam to bylo z naší strany málo," řekl ostravský trenér Luboš Kozel.

Ostrava doma podlehla Českým Budějovicím v jediném z posledních 16 ligových duelů. "Nebude to jednoduché, jak by to po vysoké prohře Budějovic se Slavií pro někoho mohlo vypadat. Díval jsem se na to utkání a Budějovice v něm hrály odvážně, nebyly zakřiknuté. Slavia má samozřejmě velkou kvalitu, ale vyšlo jí skoro všechno, navíc dala dva rychlé góly," upozornil Kozel.

České Budějovice utrpěly na úvod sezony nejvyšší debakl od porážky 0:6 v Plzni v únoru 2015. "První zápas se Slavií jsme nezvládli a s hráči jsme si ho rozebrali. Udělali jsme v něm spoustu chyb, které jsme si ukázali a nechceme je opakovat. Chceme prohru z úvodního utkání odčinit a pokusit se o dobrý výsledek. I když víme, že nás na Baníku čeká hodně těžké utkání. I proto, že Ostrava bude hrát poprvé doma," řekl českobudějovický trenér David Horejš.

Zápas v Ostravě má v pátek výkop v 18:00. Kvůli omezením proti šíření koronaviru smějí být stadiony nadále zaplněny jen zhruba z jedné čtvrtiny.