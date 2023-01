Druhé kolo voleb se uskuteční s oběma finalisty, Babišem a Pavlem

Praha - Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční s oběma finalisty, jimiž jsou bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel a bývalý premiér, předseda a poslanec ANO Andrej Babiš. Ani jeden z nich z voleb v zákonné lhůtě do dnešních 14:00 neodstoupil a ani nebyl odvolán. Potvrdilo to ministerstvo vnitra na svém webu.

K rezignaci vyzval Pavla v neděli Babiš, který řekl, že by reprezentoval v čele státu opoziční voliče, a byl tak protiváhou vlády a Parlamentu. Pavel to odmítl a Babišovým voličům vzkázal, že české obyvatele pokládá za jedno společenství. "Celý život jsem sloužil všem v naší zemi. Pokud uspěji, chci v tom jako prezident pokračovat a sloužit stejně i vám," uvedl.

Česko v pátek a v sobotu čeká závěrečný souboj o obsazení funkce prezidenta republiky. Stane se jím buď Pavel, nebo Babiš. I když Pavel vyhrál první kolo prezidentských voleb jen s těsným náskokem, průzkumy, sázkové kurzy i vyznění předvolebních debat ho staví do role favorita. Duelu, který je popisovaný jako souboj dvou politických kultur, předcházela vyhrocená kampaň, v níž se stupňovalo šíření polopravd, lží a výhrůžek. Končící prezident Miloš Zeman ji označil za svého druhu občanskou válku.

O výsledku volebního finále bude moci rozhodnout osm a čtvrt milionu voličů, z nichž k prvnímu kolu před dvěma týdny přišlo 68 procent. Úvodní souboj sice vyhrál Pavel, jemuž daly hlas zhruba dva miliony voličů, Babiše však předstihl jen o přibližně 23.000 hlasů.

Pavel je označovaný za favorita nejen podle sázkových kurzů, ale třeba i tím, že na rozdíl od protikandidáta Babiše dokázal přilákat velké množství příznivců na náměstí v Praze, Brně, Ostravě i Ústí nad Labem. Do Pavlovy kampaně se zapojili i méně úspěšní kandidáti, především bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Díky jejich voličům by Pavel mohl získat celkem 3,3 milionu hlasů, pokud by přišli znovu hlasovat ti, kteří se dostavili k úvodnímu kolu. Pavlovi, který kampaň postavil na prosazování stability, klidu a řádu, vyjádřili podporu i představitelé vládních stran.

Babiše bezprostředně po prvním kole podpořil Zeman, ze stran pak neparlamentní KSČM a Trikolóra, které ovšem vlastního prezidentského kandidáta nepostavily na rozdíl od SPD. Toto opoziční hnutí původně doporučovalo nevolit Pavla. Babiš si ovšem příznivce uskupení Tomia Okamury pohněval čtvrtečním výrokem, že SPD není a nebude koaličním partnerem ANO.

Předseda a poslanec ANO Babiš připustil, že se mu nepovedla už konfrontační tisková konference po vyhlášení výsledků prvního kola, což zdůvodnil emocemi. Za chybu označil i výrok z nedělní diskuse v České televizi, že by neposlal Polsku a pobaltským státům na pomoc vojáky, pokud by je napadlo Rusko. "A potom jsem to trošku posral," uvedl o den později na setkání se svými voliči v Brně a opakovaně ujišťoval, že by spojenecké závazky dodržel. Zeman doporučil reagovat na vyhrocené projevy s klidem, pokud možno i s úsměvem.

Pavel proměnil kampaň v obranu hodnot, na nichž staví svou kandidaturu, tedy i slušnosti či odmítnutí manipulací a polopravd. Babiše, který se staví do role mírotvůrce, vyzval Pavel ke stažení propagačních materiálů, kde předseda ANO podle něho využívá strach lidí ze zatažení Česka do otevřeného vojenského konfliktu. Babiš označil výzvu za nesmyslnou, obvinil Pavlovy příznivce z agresivního chování. Kvůli výhrůžkám předseda ANO v úterý zrušil kontaktní formu kampaně a požádal policii o dočasnou ochranu. Pavel musel kvůli nemoci přerušit svůj program počátkem týdne na dva dny. Oba kandidáty čekají ještě dnešní večerní debata v televizi Nova a páteční diskuse v Českém rozhlase.

Volební místnosti v Česku budou otevřeny standardně v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlasovací lístky lidé dostanou ve volebních místnostech. Výsledek by mohl být znám podobně jako před pěti lety už půldruhé hodiny po uzavření volebních místností. Ve Sbírce zákonů by celkové výsledky voleb měly být zveřejněny v úterý po pondělním projednání Státní volební komisí. Od 1. do 10. února by je pak bylo možné napadnout u Nejvyššího správního soudu. Budoucí prezident se pak ujme funkce složením ústavou předepsaného slibu do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou parlamentních komor. Zemanovi končí jeho druhé funkční období 8. března.

Stát za organizaci prezidentských voleb zaplatí asi 800 milionů korun. Pavel a Babiš mohli podle zákona vložit do kampaně každý maximálně 50 milionů korun, peníze nad limit museli odvést na dobročinné účely, stejně jako nevyčerpané sponzorské dary. Na rozdíl od jiných typů voleb prezidentští kandidáti nebudou moci očekávat žádný příspěvek od státu na volební náklady. Budou muset naopak své výdaje vyúčtovat.

Volební on-line přenos: