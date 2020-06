Druhé kolo voleb do Senátu na Teplicku provází nízká účast

Teplice - O druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu na Teplicku je ještě menší zájem, než byl o první. V prvním kole se volební účast blížila k 15 procentům a v první den činila okolo 12 procent. Dnes je podle odhadů zapisovatelů volebních komisí nižší. Hlasovat mohou lidé dnes do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. O mandát po Jaroslavu Kuberovi (ODS), jenž náhle v lednu zemřel, bojuje primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (nestraník za Senátor 21).

Hlasování doprovází kvůli epidemiologické situaci zvýšená hygienická opatření. Lidé musejí mít při vstupu do budov roušky, které si sejmou jen kvůli ověření totožnosti.

Voličů ve střední škole stavební a strojní v Teplicích ve čtvrti Trnovany ubylo. "Řekla bych, že účast je dnes nižší, než byla minulý týden," řekla dnes ČTK členka komise jednoho ze tří okrsků Michaela Bernau. Dodala, že hlas do volební urny vhodilo jen několik lidí.

V Bílině v budově Klubu důchodců je situace obdobná. "Vypadá to hrozně špatně, chodí hrozně málo voličů. Odvolily asi dvě procenta," řekla ČTK zapisovatelka v jednom okrsku Yvona Bártová. Ze zhruba 800 voličů podle ní přišli jednotlivci. "Jsou to spíše starší lidé," uvedla Bártová.

Podle mluvčí krajské policie Šárky Poláčkové se volby zatím obešly bez problémů. "Žádné komplikace jsme nezaznamenali," řekla dnes ČTK mluvčí.

Výsledky hlasování bude Český statistický úřad zveřejňovat po skončení voleb na webu. Vítěz voleb se ujme mandátu v horní parlamentní komoře na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.

Volby do horní komory vykazují pravidelně nízkou volební účast. Za posledních deset let se v prvním kole, které se koná vždy společně s krajskými nebo komunálními volbami, volební účast pohybovala zhruba mezi 33 a 44 procenty. Ve druhém kole, které se koná o týden později samostatně, byla od roku 2010 volební účast mezi 15 a 25 procenty. U doplňovacích a opakovaných voleb bývá účast podobná druhému kolu. Při posledních senátních volbách na Teplicku v roce 2018 činila v prvním kole účast 35,64 procenta a ve druhém kole 15,73 procenta. Kubera tehdy zvítězil nad Bergmanem.

Lidé měli nového senátora volit na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila kvůli krizovým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci.