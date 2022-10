Druhé kolo senátních voleb provází spíše nízká účast, výjimkou je Jihlava

První den druhého kola voleb do třetiny Senátu v obvodu č. 22 - Praha 10, 30. září 2022, ZŠ Karla Čapka, Praha. O křeslo v horní komoře svedou souboj kardiolog Jan Pirk (TOP 09) a senátorka Renata Chmelová (STAN).

První den druhého kola voleb do třetiny Senátu v obvodu č. 22 - Praha 10, 30. září 2022, ZŠ Karla Čapka, Praha. O křeslo v horní komoře svedou souboj kardiolog Jan Pirk (TOP 09) a senátorka Renata Chmelová (STAN). ČTK/Šimánek Vít

Praha - Druhé kolo voleb do třetiny Senátu provází spíše nízká volební účast. V Plzni, Liberci i Moravskoslezském kraji se dnes kolem 10:00 pohybovala mezi deseti a 15 procenty. V Jihomoravském kraji místy přesáhla 15 procent a ve volebním okrsku v centru Olomouce odevzdalo hlas 26,6 procenta voličů. Vyšší zájem hlásí okrsky na Jihlavsku, kde proti sobě stojí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s Janou Nagyovou (za ANO) obžalovanou v kauze Čapí hnízdo. Tam místy odvolila více než třetina voličů, zjistila ČTK.

Na Jihlavsku se účast se podle volebních komisí oslovených ČTK v jednotlivých okrscích pohybovala před 11:00 nejčastěji mezi 27 a 35 procenty. V některých byla i vyšší, například v Jihlavě-Herolticích odevzdalo hlas 41 procent zapsaných voličů.

Podobný zájem jako minule hlásí Jičín. V šestnáctitisícovém městě byla účast k 10:00 hodině 22 procent, řekl ČTK mluvčí radnice Jan Jireš. Před šesti lety byla ve druhém kole v Jičíně konečná účast 24 procent, v celém volebním obvodu 16 procent.

Asi pětina voličů už přišla k urnám v Kutné Hoře, v Mělníku dorazilo 15,7 procenta voličů.

V Praze 10, kde do druhého kola voleb postoupili Jan Pirk (TOP 09) a Renata Chmelová (STAN), byla volební účast k dnešním 11:00 zhruba 16,8 procenta.

Velmi nízká je zatím účast v obvodě Karlovy Vary. Kolem 11:00 se ve čtyřech oslovených okrscích pohybovala průměrně okolo osmi procent. Někde ale dosahuje i přes deset procent.

Nižší volební účast než při druhém kole posledních senátních voleb zaznamenávají volební komise v obvodu Plzeň-město. Účast se pohybuje od deseti do 15 procent, uvedli pro ČTK oslovení členové komisí. Na podobných číslech je také v Moravskoslezském kraji.

Malý zájem voličů provází volby rovněž v obvodu 34 - Liberec, kde místo v horní komoře obhajuje starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj) a jeho soupeřem je liberecká radní Radka Loučková Kotasová (ANO). K dnešním 10:00 byla účast ve volebních místnostech oslovených ČTK mezi 12 až 14 procenty. "Ojediněle bylo 16 procent," řekl ČTK Zdeněk Valášek z krajského úřadu.

Na jihu Čech se dnes dopoledne účast výrazně nezvýšila a pohybuje se stále kolem 15 procent.

V Jihomoravském kraji byla k 10:00 nejvyšší volební účast ve volebním obvodu 79 Hodonín, kde přišlo zatím volit 18,24 procenta voličů, v obvodu číslo 49 Blansko je zatím účast v druhém kole senátních voleb 16,2 procenta. V obvodu číslo 58 Brno-město dnes odvolilo 14,8 procenta oprávněných voličů a v obvodu 55 Brno-město 15,18 procenta voličů.

Ve volebním okrsku v centru Olomouce přišlo k 10:00 odevzdat hlas některému ze dvou kandidátů do Senátu 26,6 procenta voličů. "Lidé chodí průběžně, ale řekla bych, že dnes je účast o něco slabší než v pátek. Možná hodně lidí dopoledne odpočívá a dorazí ještě po obědě. Uvidíme," řekla dnes ČTK zapisovatelka komise ve Slovanském gymnáziu v Olomouci Zuzana Koutná. V Kroměříži přišlo zatím k volebním urnám 4502 lidí, volební účast je 19 procent.

Volební účast ve druhém kole senátních voleb na Ústecku a Mostecku se v jednotlivých volebních místnostech různí. Velmi nízkou účast hlásí volební komise v jednom z okrsků v ústecké části Mojžíř, kam spadají obyvatelé vyloučené lokality. V 10:30 nedosáhla ani na dvě procenta. Naproti tomu do základní školy Husova v Krásném Březně dorazilo téměř 13 procent voličů. Na Telnici vhodilo svůj hlas do urny 16,5 procenta lidí. Na městský úřad v Litvínově, kam spadají také lidé bez domova, dorazila necelá tři procenta oprávněných voličů. V mosteckých Čepirohách, kde se nacházejí převážně rodinné domy, přišlo vhodit hlas do urny téměř 26 procent voličů. Odhad volební účasti v 10:00 za oba okresy činil 5,65 procenta, sdělila ČTK mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

K druhému kolu senátních voleb v obvodu Pardubice do dnešních 11:00 přišlo do pětiny zapsaných voličů. Volební účast Hlavečníku na Pardubicku dosáhla 19 procent, do Základní školy na Masarykově náměstí jich přišlo dosud necelých deset procent. Kolem 20 procent je účast v pardubické Základní škole Spořilov.