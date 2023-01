Druhé kolo rozhodne podle Pavla o pokračování kurzu ČR posledních 30 let

Praha - Kandidát na prezidenta Petr Pavel očekává, že ve druhém kole voleb se bude rozhodovat o tom, zda Česko zůstane na prozápadním a prodemokratickém kurzu posledních 30 let. Od svého soupeře, kterým bude podle predikce bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), očekává v nadcházející kampani fauly. Vlastní kampaň armádní generál ve výslužbě měnit nehodlá.

Pavel má podle průběžných výsledků po sečtení tří čtvrtin okrsků zhruba 34 procent hlasů, Babiš 36 procent. Nechce měnit program a priority kampaně, protože odpovídají i ostatním kandidátům, od kterých bude čerpat voliče. Ve druhém kole se podle něj bude rozhodovat o tom, který kandidát má lepší přístup k řešení problémů České republiky. Podle něj není třeba si vymýšlet nic proti Babišovi, stačí ukazovat na to, co v minulosti dělal. Pavel míní, že dosavadní Babišův přínos pro Česko byl spíše negativní.

Podotkl také, že ve druhém kole by očekával od Babiše v kampani fauly. Předseda hnutí ANO se dosud snažil ukazovat přívětivější tvář, ve druhém kole ale použije všechno, co bude mít k dispozici, řekl Pavel. Kampaň podle něj bud plná lží a polopravd, protože Babiš se ve svém věku už nezmění.

Podle Pavla by v případě zvolení Babiše s podporou poslance Jaroslava Bašty (SPD) hrozil odklon od prozápadního a prodemokratického kurzu, kterým Česko směřovalo v posledních 30 letech. "Pokud bychom se dostali mezi východ, západ, do pozice země, která nebude brána vážně svými spojenci, to by bylo to největší nebezpečí," řekl.

Pavel také uvedl, že by se o účasti v předvolebních debatách rozhodoval podle toho, zda do nich půjde i jeho soupeř. Podle něj by nedávalo smysl, aby byl v debatě sám.

Pavel poděkoval voličům, že přišli hlasovat, a uvítal vysokou průběžnou volební účast. Poděkoval také svým soupeřům za způsob vedení kampaně, podle něj byla dosud většinou korektní. Považuje to za důkaz, že s politickou kulturou v Česku to není tak špatné.