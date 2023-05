Druhé kolo play off NHL začne v Torontu a Dallasu v noci na středu

Ilustrační foto - John Tavares z Toronta oslavuje svůj vítězný a postupový gól v prodloužení proti Tampě Bay v utkání play off hokejové NHL, které se hrálo 29. dubna 2023.

Ilustrační foto - John Tavares z Toronta oslavuje svůj vítězný a postupový gól v prodloužení proti Tampě Bay v utkání play off hokejové NHL, které se hrálo 29. dubna 2023. ČTK/AP/Chris O'Meara

New York - Zápasy hokejistů Toronta s Floridou a Dallasu se Seattlem začne v noci na středu 2. kolo play off NHL. O den později odstartují souboje Caroliny s New Jersey a Vegas s Edmontonem.

Čeští hokejisté se potkají pouze v soubojích Východní konference. Centr David Kämpf z Toronta bude hrát proti obránci Radku Gudasovi z Floridy. Na farmě Toronta jsou ještě útočník Radim Zohorna a obránce Filip Král. Útočník Martin Nečas z Caroliny svede souboj s forvardem Ondřejem Palátem a gólmanem Vítkem Vaněčkem z New Jersey.

Útočník Radek Faksa z Dallasu proti Seatllu na krajana narazit nemůže. V záložním týmu Dallasu nastupuje forvard Matěj Blümel. V širším kádru Vegas je gólman Jiří Patera, který působil na farmě v Hendersonu v AHL a v NHL v této sezoně debutoval ve dvou zápasech. V Edmontonu žádný český hokejista není.

Program 2. kola play off NHL: Úterý 2. května: Východní konference - 1. zápas: Toronto - Florida. Západní konference - 1. zápas: Dallas - Seattle. Středa 3. května: Východní konference - 1. zápas: Carolina - New Jersey. Západní konference - 1. zápas: Vegas - Edmonton. Čtvrtek 4. května: Východní konference - 2. zápas: Toronto - Florida. Západní konference - 2. zápas: Dallas - Seattle. Pátek 5. května: Východní konference - 2. zápas: Carolina - New Jersey. Sobota 6. května: Západní konference - 2. zápas: Vegas - Edmonton. Neděle 7. května: Východní konference - 3. zápasy: New Jersey - Carolina, Florida - Toronto. Západní konference - 3. zápas: Seattle - Dallas. Pondělí 8. května: Západní konference - 3. zápas: Edmonton - Vegas. Úterý 9. května: Východní konference - 4. zápas: New Jersey - Carolina. Západní konference - 4. zápas: Seattle - Dallas. Středa 10. května: Východní konference - 4. zápas: Florida - Toronto. Západní konference - 4. zápas: Edmonton - Vegas. Čtvrtek 11. května: Východní konference - případný 5. zápas: Carolina - New Jersey. Západní konference - případný 5. zápas: Dallas - Seattle. Pátek 12. května: Východní konference - případný 5. zápas: Toronto - Florida. Západní konference - případný 5. zápas: Vegas - Edmonton. Sobota 13. květa: Východní konference - případný 6. zápas: New Jersey - Carolina Západní konference - případný 6. zápas: Seattle - Dallas. Neděle 14. května: Východní konference - případný 6. zápas: Florida - Toronto. Západní konference - případný 6. zápas: Edmonton - Vegas. Pondělí 15. května: Východní konference - případný 7. zápas: Carolina - New Jersey. Západní konference - případný 7. zápas: Dallas - Seattle. Úterý 16. května: Východní konference - případný 7. zápas: Toronto - Florida. Západní konference - případný 7. zápas: Vegas - Edmonton.