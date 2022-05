Druhé kolo play off NHL začne dvěma zápasy v noci na středu

Ilustrační foto - 1. kolo play off NHL:Východní konference - 6. zápas: Washington - Florida. Vpravo dole hokejista Garnet Hathaway z Washingtonu Capitals, vlevo brankář Sergej Bobrovskij z Floridy Panthers. Vlevo Ben Chiarot z Panthers, vpravo jeho spoluhráč Radko Gudas.

Ilustrační foto - 1. kolo play off NHL:Východní konference - 6. zápas: Washington - Florida. Vpravo dole hokejista Garnet Hathaway z Washingtonu Capitals, vlevo brankář Sergej Bobrovskij z Floridy Panthers. Vlevo Ben Chiarot z Panthers, vpravo jeho spoluhráč Radko Gudas. ČTK/AP/Alex Brandon

New York - Dvěma zápasy odstartuje v noci z úterka na středu 2. kolo play off NHL. V semifinále Východní konference se utká držitel Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým základní části Florida s obhájcem triumfu ve Stanleyově poháru z posledních dvou let Tampou Bay a v Západní konferenci začne série mezi Coloradem a St. Louis.

O den později začne na Východě souboj Caroliny s New York Rangers a v Západní konferenci "bitva o Albertu" mezi Calgary a Edmontonem. O všech postupující se rozhodne nejdříve v noci na středu 25. května a nejpozději v úterý 31. května ráno SELČ.

Ve floridském derby se mohou potkat tři čeští hokejisté. Zadák Radko Gudas z Floridy může svádět souboje s útočníkem Ondřejem Palátem z Tampy Bay, v jejíž sestavě se objevil v 1. kole proti Torontu obránce Jan Rutta jen v úvodním utkání a v dalších šesti chyběl.

Útočník Martin Nečas z Caroliny se proti Rangers potká s dalším útočníkem Filipem Chytilem, bek Libor Hájek se ještě do sestavy newyorského celku v letošní vyřazovací části nedostal.

V Coloradu působí gólman Pavel Francouz a na farmě v celku Colorado Eagles je útočník Martin Kaut, jenž v tomto ročníku za Avalanche nastoupil v šesti utkáních základní části. V St. Louis české zastoupení není. V Calgary kryje záda švédské brankářské jedničce Jacobu Markströmovi Daniel Vladař. V záložním týmu Edmontonu v Bakersfieldu nastupoval útočník Ostap Safin, jenž zatím za Oilers nehrál.

Program 2. kola play off NHL: Úterý 17. května: Východní konference - 1. zápas: Florida - Tampa Bay. Západní konference - 1. zápas: Colorado - St. Louis. Středa 18. května: Východní konference - 1. zápas: Carolina - New York Rangers. Západní konference - 1. zápas: Calgary - Edmonton. Čtvrtek 19. května: Východní konference - 2. zápas: Florida - Tampa Bay. Západní konference - 2. zápas: Colorado - St. Louis. Pátek 20. května: Východní konference - 2. zápas: Carolina - New York Rangers. Západní konference - 2. zápas: Calgary - Edmonton. Sobota 21. května: Západní konference - 3. zápas: St. Louis - Colorado. Neděle 22. května: Východní konference - 3. zápasy: Tampa Bay - Florida, New York Rangers - Carolina. Západní konference - 3. zápas: Edmonton - Calgary. Pondělí 23. května: Východní konference - 4. zápas: Tampa Bay - Florida. Západní konference - 4. zápas: St. Louis - Colorado. Úterý 24. května: Východní konference - 4. zápas: New York Rangers - Carolina. Západní konference - 4. zápas: Edmonton - Calgary. Středa 25. května: Východní konference - případný 5. zápas: Florida - Tampa Bay. Západní konference - případný 5. zápas: Colorado - St. Louis. Čtvrtek 26. května: Východní konference - případný 5. zápas: Carolina - New York Rangers. Západní konference - případný 5. zápas: Calgary - Edmonton. Pátek 27. května: Východní konference - případný 6. zápas: Tampa Bay - Florida. Západní konference - případný 6. zápas: St. Louis - Colorado. Sobota 28. května: Východní konference - případný 6. zápas: New York Rangers - Carolina. Západní konference - případný 6. zápas: Edmonton - Calgary. Neděle 29. května: Východní konference - případný 7. zápas: Florida - Tampa Bay. Západní konference - případný 7. zápas: Colorado - St. Louis. Pondělí 30. května: Východní konference - případný 7. zápas: Carolina - New York Rangers. Západní konference - případný 7. zápas: Calgary - Edmonton.