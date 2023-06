Druhé kolo je dobré, ale chtěla jsem víc, řekla Nosková po prohře s Rybakinovou

Paříž - Linda Nosková byla po neúspěchu ve 2. kole Roland Garros zklamaná. Přestože na pařížské antuce čelila světové čtyřce Jeleně Rybakinové, novinářům česká tenistka po prohře dvakrát 3:6 řekla, že pomýšlela výše. Na kurtu se proti loňské šampionce Wimbledonu necítila dobře a mrzely ji nevyužité šance. Nyní se bude připravovat na travnatou část sezony, kvůli minimu odehraných zápasů na tomto povrchu si však od ní příliš neslibuje.

"Jsem ráda, že jsem letošní Roland Garros hrála a těší mě, když se sem mohu vrátit. První vyhrané kolo v grandslamové soutěži je speciální. Co si ale budeme povídat, chtěla jsem samozřejmě víc. Jsou tu tedy pozitivní věci i zklamání," uvedla Nosková.

Osmnáctiletá rodačka ze Vsetína, která v 1. kole vyřadila Danku Koviničovou z Černé Hory a vylepšila si grandslamové maximum, nedokázala ani jednou sebrat Rybakinové servis. Ve druhém setu nevyužila jediný ze čtyř brejkbolů.

"Měla jsem nějaké šance, ale bohužel jsem nehrála celý zápas extra dobře," řekla Nosková. "Když už jsem tedy něco měla, měla jsem to využít, abych alespoň něco brala z pozitivní stránky. Necítila jsem se však na kurtu příliš pohodlně. Nebylo to kvůli tomu, že jsem hrála s Rybakinovou, ale prostě jsem to úplně necítila," doplnila.

Prohra ji mrzela o to více, že ani finalistka letošního Australian Open nevyužila naplno nejsilnější stránky. "Myslím, že také ona nebyla na servisu stoprocentní. Nedala mi tolik es, takže jsem měla šanci. Bohužel ale i ten její druhý servis má nepříjemný kick, takže to nebylo lehké," uvedla Nosková. Pomáhalo jí jen, když si u podání soupeřky odstoupila lehce dozadu.

Ačkoliv chtěla dostat Rybakinovou do delších výměn, v nichž by měla větší šanci na úspěch, příliš se jí to nedařilo. "Nemohla jsem se opřít o bekhend, který je většinou mojí hlavní zbraní. To asi byla příčina, proč jsme tolik nehrály. Je možná hezké si říct, že jsem měla šanci, ale realita byla nakonec trochu jiná. Byl to ale fajn zápas," podotkla Nosková, kterou podpořili v boxu vedle trenéra Tomáše Krupy i rodiče. "Většinou jezdím jen s trenérem. Do boxu jsem se ale úplně nedívala," doplnila.

Finalistka letošního turnaje v Adelaide se nyní bude připravovat na travnatou část sezony, která vyvrcholí Wimbledonem. Jelikož ale Nosková na tomto povrchu odehrála jediný turnaj předloni v Roehamptonu, příliš si od dalších týdnů neslibuje. "Bude to příležitost si potrénovat a zkusit si na to zvyknout. Neočekávám ale nějaké obrovské výsledky," dodala Nosková.