Druhé kolo fotbalové ligy uzavře slezské derby Karviné s Ostravou

Karviná - Druhé kolo první fotbalové ligy v pondělí uzavře slezské derby mezi Karvinou a Ostravou. Oba celky potřebují bodovat, protože na úvod sezony o gól prohrály. Hostující Baník se pokusí zlomit nepříznivou bilanci na půdě rivala, kde ve dvou zápasech nejvyšší soutěže ještě neskóroval.

Karviná doma v březnovém duelu porazila Ostravu 2:0 a vloni na svém stadionu s Baníkem hrála bez branek. "Za sebe musím říct, že to je jeden z těch největších zápasů. Samozřejmě každý ligový zápas je pro nás důležitý, ale proti Baníku je to prostě nejvíc. Oni to určitě jako největší derby neberou, my ano. Půjde o první domácí duel nové sezony, měl by být vyprodaný stadion. Všichni jsme namotivovaní, fakt se těšíme," řekl pro klubový web slovenský obránce či záložník Marek Janečka.

Karvinští svěřenci trenéra Františka Straky v úvodním kole i v oslabení vzdorovali favorizované Mladé Boleslavi a na půdě středočeského klubu prohráli 0:1 až gólem z penalty v 82. minutě.

"Musíme přidat herní kvalitu hlavně směrem dopředu, protože v Mladé Boleslavi to úplně nebylo ono. My jsme prohráli v Mladé Boleslavi, Baník doma s Libercem. Mluvit před druhým kolem o tom, kdo je pod větším tlakem, je zbytečné, ale pro oba týmy je pondělní zápas určitě moc důležitý," dodal Janečka.

Zatímco Karviná se v minulé sezoně udržela v lize až díky vítězné baráži s Jihlavou, Ostrava hrála do poslední chvíle o poháry. Závěr jara ale Baníku nevyšel a po domácí prohře 1:2 s Libercem na úvod nového ročníku slezský klub protáhl šňůru bez vítězství už na osm ligových utkání. Venku Ostrava nevyhrála od 2. prosince devětkrát za sebou.

"Vyhodnotili jsme si zápas s Libercem, v čem jsme byli špatní. Některé věci špatné nebyly, ale musíme ukázat víc. Musíme víc chtít, víc běhat, být víc odvážní, nebát se, nenakopávat jen míče. Je to o hlavě. Já věřím, že se ta hlava probudí a dá pokyn tělu, aby fotbal byl lepší než minule," řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

"V Karviné proběhly změny. Tou nejdůležitější je fakt, že jim odešel silný střelec. Vrátil se naopak Janečka, což je hráč, který vždy bije na poplach až do poslední minuty. Žene své mužstvo do válečného stylu, což Karviná ukázala v Boleslavi," dodal Páník.

Slezské derby začne v Karviné v pondělí v 18:00.

Statistické údaje před dohrávkou: -------- MFK Karviná - Baník Ostrava

Výkop: pondělí 22. července, 18:00. Rozhodčí: Marek - Vlček, Vodrážka. Bilance: 4 1-2-1 4:3. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž, Janečka - Galuška, Lingr, Puchel - Petráň. Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, Granečný - Diop, Smola. Absence: Hanousek (trest za ČK), J. Šašinka (dohoda klubů), Moravec, Dreksa, Ba Loua (všichni zranění), Guba (nejistý start) - Pazdera (zranění), Laštůvka (nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Kuzmanovič (1). Zajímavosti: - Karviná vyhrála jen poslední ze 4 vzájemných ligových duelů - Ostrava v Karviné ve 2 ligových zápasech neskórovala - Karviná na úvod sezony prohrála 0:1 v Mladé Boleslavi, Ostrava 1:2 s Libercem - Karviná bez baráže prohrála poslední 3 ligové zápasy a neskórovala v nich - Karviná v součtu s baráží vyhrála 5 z posledních 6 domácích soutěžních zápasů - Ostrava 8 ligových utkání za sebou nevyhrála - Ostrava venku v lize 9x po sobě nevyhrála (od 2. prosince) - Fillo (Ostrava) čeká na 50. ligový gól