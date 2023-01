Druhé kolo bylo referendem o Babišovi, domnívají se politologové

Praha - Druhé kolo prezidentských voleb bylo referendem o Andreji Babišovi (ANO), shodli se politologové, které ČTK oslovila. Podle politologa Miroslava Mareše byly navíc i hlasováním o zachování takového systému, který by Česko netáhl do "orbánovských vod". Babiš podle něj ve volbách ztratil image nezpochybnitelného vůdce. Politolog Jan Kubáček upozornil, že vzhledem k počtu získaných hlasů se Babiš vrací do Sněmovny jako poslanec s nejsilnějším mandátem a bude se pokoušet být jediným představitelem celé opozice.

Vysoká volební účast podle Mrklase svědčí o tom, že letošní prezidentské volby považovala spousta lidí za zlomové. "Zejména ti, kdo se chtěli vypořádat s tím minulým prezidentským obdobím a zároveň s Andrejem Babišem," uvedl politolog. Podle Mrklase bylo jasné od okamžiku, kdy se předseda ANO rozhodl do volby jít, že hlasování bude referendem o něm. "Navíc tím, jakým způsobem přistoupil ke druhému kolu a vyhrotil boj, tak to jenom podtrhl," řekl politolog.

Podle Mareše byly prezidentské volby nejen referendem o Babišovi, ale i hlasováním o zachování prozápadní orientace a zachováním takového systému, který by netáhl ČR do "orbánovských vod". Babiš ale svými vyjádřeními pojetí těchto voleb jako referenda nahrál, domnívá se Mareš.

S tím, že prezidentská volba byla referendem o Babišovi souhlasí i politolog Kubáček. "Nehledě na protikandidáta spousta voličů šla proti Andreji Babišovi," řekl ČTK. Předseda ANO se podle něj ale vrací do Sněmovny s nejsilnějším mandátem mezi všemi poslanci. "Dá se očekávat, že ho bude chtít zúročit a bude se pokoušet být jediným představitelem sněmovní opozice jako celku," uvedl Kubáček. Babišův povolební projev podle něj předznamenal, že spory budou mít povahu střetů mezi Babišem a premiérem Fialou.

Výsledky prezidentských voleb podle Mareše ukázaly, že Babišova kampaň zaměřená na vyvolávání strachu z války a na rozdělování společnosti neuspěla. "Petr Pavel dokázal klidným a věcným vystupováním naplnit představu většiny obyvatel ČR o tom, jak má vypadat jejich prezident," domnívá se politolog.

Podle Kubáčka dostal Pavel od voličů silný mandát, aby byl aktivním prezidentem, který napomůže řešení dlouhodobých sociálních a ekonomických problémů, které mají politici tendenci přehlížet. "V tomto má unikátní vklad, protože může kombinovat vysokou volební účast a velmi silný mandát pro sebe," uvedl politolog.

Babišův volební tým udělal v předvolební kampani v rámci možností vše, co šlo, domnívá se Mrklas. Připomněl, že i přes prohru získal Babiš velmi vysoký počet hlasů. "Ale ukázalo se, že zkrátka ve společnosti je víc lidí, kteří si nepřejí, aby Andrej Babiš byl prezidentem," zhodnotil výsledek Mrklas. Pavlovi se navíc podle jeho názoru podařilo lépe přesvědčit veřejnost, že je nositelem změny, než se to dařilo protikandidátům Miloše Zemana v předchozích volbách.

Pro Andreje Babiše může být tato porážka velkým problémem, domnívá se Mareš. Hnutí ANO před hlasováním ukázalo nejednotnost a pro jeho příznivce je porážka ponižující. "Babiš ztrácí image nezpochybnitelného vůdce," poznamenal politolog. Nyní bude podle něj podstatné, jak zvládne svoji roli Fialova vláda, která bude v relativně komfortní situaci, protože jí nový prezident nebude dělat zbytečně překážky.

Někteří představitelé ANO v předvolební kampani deklarovali, že nedají hlas předsedovi hnutí. Mrklas neočekává, že by Babišova prohra mohla odstředivé tendence uvnitř ANO posílit. Rebelů v hnutí podle něj není mnoho, a pokud se sami nerozhodnou odejít, bude na ně vytvářen velký nátlak. "Zároveň toho bude využito jako takového odstrašujícího případu, protože ANO je uskupením, které má řadu charakteristik vůdcovských hnutí, možná dokonce sekt, "domnívá se Mrklas.

Volební on-line přenos: