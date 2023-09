Druhá třetina byla skvělá, pochvaloval si vítkovický brankář Machovský

Ostrava - Hokejový brankář Matěj Machovský se 35 úspěšnými zákroky podepsal v Lize mistrů pod výhru Vítkovic nad švýcarským Rapperswilem 4:1 a zvládl na výbornou soutěžní premiéru v ostravském dresu. Třicetiletý gólman přišel do Vítkovic v létě z Hradce Králové a i díky němu tým vedený koučem Milošem Holaněm zvládl i druhý domácí zápas v soutěži.

"Nebylo to nic lehkého. Měli jsme moc přesilovek a moc jsme nehráli s pukem, takže pro gólmana těžké, ale díkybohu jsme to zvládli," řekl Machovský na klubovém webu.

Domácí o výhře rozhodli ve druhé třetině, ve které vstřelili všechny branky. Třikrát se prosadili v početní výhodě. "Byla skvělá (třetina), kluci to odmakali, dali rychlé góly za sebou, ty pomůžou, protože pak se už hraje trošku lépe. Ve třetí třetině už jsme bránili výsledek, tam to byla trošku škoda, ale tři body jsou důležité," zhodnotil Machovský duel.

Vítkovice na úvod soutěže porazily Mnichov 4:3 po samostatných nájezdech a s pěti body drží osmé místo. Příští týden je čekají zápasy v Lahti a na ledě aktuálního lídra tabulky Ilvesu Tampere.

"Přistupujeme k soutěži tak, abychom vyhráli každý zápas. Snažíme se, abychom se na to nachystali, i když to jsou kvalitní a těžcí soupeři. Další soupeři nejsou o nic lehčí, takže uvidíme, kam nás to zavede," řekl Machovský. Počítá s tím, že finské celky budou praktikovat odlišný způsob hokeje než dosavadní dva soupeři Vítkovic.

Severomoravanům se na rozdíl od Třince, který s Rapperswilem v pátek prohrál, podařilo ubránit elitního hráče soupeře a kapitána české reprezentace Romana Červenku.

"Červuse všichni znají, je to neskutečný hráč. Já myslím, že to je momentálně nejlepší hráč v Evropě. On je neskutečně šikovný na puku, vidí hokej tak, jako nikdo jiný, takže pokaždé když má puk, musí být gólman ve střehu na tisíc procent. Viděli jste, že jsem na chvilku ztratil puk z dohledu a hned z toho byla tyčka," řekl Machovský.