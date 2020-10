Druhá tráva s pokračováním dvojalba počká na příští rok

Praha - Epidemie koronaviru změnila plány kapely Druhá tráva, která se chystala vydat nové řadové album v podobě dvojalbového projektu. Na první disk hodlala zařadit coververze skladeb autorů, kteří ovlivnili zpěváka Roberta Křesťana, druhý disk měl obsahovat nové autorské písničky. V létě se však skupina kvůli přerušené spolupráci s producentem Eddiem Stevensem ocitla v situaci, kdy měla hotové všechny převzaté skladby a pouze několik vlastních. Proto se rozhodla vydat mix obou pod názvem Díl první a s pokračováním počkat na příští rok. Bendžista kapely Luboš Malina a zpěvák, skladatel a textař Křesťan to uvedli v rozhovoru s ČTK.

"Původně jsme zamýšleli vydat dvojalbum, koronavirus nám ale v dokončení toho projektu zabránil. Takže název Díl první myslím mluví za všechno, protože po dílu prvním většinou přichází díl druhý," řekl Křesťan.

Na nahrávku dohlížel Brit Stevens, známý prací pro elektronickou kapelu Moloko a zpěvačku Róisín Murphyovou, trip hopové Zero7 nebo Janu Kirschner. "Měl zásadní roli, určoval zvuk a aranže každé jednotlivé písničky, takže každá z nich se natáčela při jiném rozestavění mikrofonů a kapely. Využil potenciál kapely, věděl, čeho jsme schopni. Sami bychom asi takovou odvahu neměli. On je člověk s jasným názorem, který dokáže vysvětlit a prosadit," uvedl Malina.

Stevens podle členů Druhé trávy umocnil její osobitý zvuk a obohatil jej o věci často typické pro elektronickou muziku či jiné žánry než je bluegrass Druhé trávy. "Myslím, že část posluchačů to asi nepřijme, ale věřím, že tomu po čase přijdou na chuť," podotkl Křesťan. "Věřím, že máme s Druhou trávou vytvořenou určitou pozici, odjakživa jsme šli svou vlastní cestou, takže tohle je jenom další krok," dodal Malina.

Kromě tří autorských skladeb Křesťana posluchači na nahrávce najdou písničky od Toma Waitse (Zůstaň), Stinga (Proč bych měl naříkat), Krise Kristoffersona (Žhář), Toma Pettyho (Něco dobrého), Petera Rowana (Na křídlech koní) nebo Nine Inch Nails (Bolest). Autorem všech textů je Křesťan, který v případě převzatých písní vycházel z jejich originálů. Například zachoval původní slova 'dal jí hodinky za dolar a prstýnek z lžičky na kafe' v písni Zůstaň (Hold On) od Toma Waitse. "Podle svých schopností jsem se snažil co nejvíce držet původního tématu, ale ze svých zkušeností překladatele vím, že originální verzi nelze zcela vystihnout. Autor často chápe písničku jinak, než ten, kdo ji poslouchá," uvedl.

V závěrečné písni Kam složíš hlavu využila Druhá tráva do sboru členy Spirituál kvintetu. "Bohužel při nahrávání chyběl Dušan Vančura, sice v té době ještě žil, ale neměl zrovna čas," poznamenal Křesťan ke zpěvákovi Spirituálu, který zemřel letos 16. dubna ve věku 82 let.

Album Díl první by kapela chtěla pokřtít 7. prosince v Brně (Sono Centrum) a 16. prosince v Praze (Divadlo pod Palmovkou). "Zatím je křest v plánu stejně jaké série koncertů, která by měla začít 13. listopadu v Táboře, jestli to situace dovolí," dodal Malina.

Skupina Druhá tráva je od počátku svého vzniku řazena mezi špičku na folk & country scéně v Česku a na Slovensku. Jako jedna z mála tuzemských kapel pravidelně vyjíždí koncertovat do USA, kde má za sebou tři desítky turné. Spolupracuje či spolupracovala s významnými osobnostmi, je několikanásobným držitelem ocenění Anděl v kategorii folk a country.