Druhá půlka týdne přinese oteplení a občasný déšť

Praha - Po chladnějším začátku týdne se v Česku začne od středy postupně oteplovat. O víkendu by se denní maxima mohla blížit 20 stupňům Celsia. Zejména úterý bude deštivé, se zataženou oblohou a občasným deštěm je ale třeba počítat i v dalších dnech, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Prodloužený velikonoční víkend byl v Česku většinou slunečný, ale hlavně v noci také poměrně chladný. Dnes se začne zatahovat a úterý přinese podle meteorologů do Česka občasný déšť, který může ve vyšších nadmořských výškách přecházet do smíšených srážek nebo do sněžení.

Zejména zahrádkáři by měli počítat s tím, že až do čtvrtka mohou teploty nad ránem klesat pod bod mrazu. Varování meteorologů před mrazem ve vegetačním období platilo už v noci na neděli a na dnešek.

Od poloviny týdne se začne v Česku postupně oteplovat a o víkendu by odpolední maxima mohla být mezi 14 až 19 stupni Celsia. Obloha ale bude spíše zatažená s občasným deštěm, předpokládají meteorologové.