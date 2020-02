Druhá Plzeň vyzve ve šlágru kola třetí Jablonec

Praha - Fotbalisté Plzně s novým trenérem Adriánem Guľou zahájili prvoligové jaro dvěma hladkými výhrami nad outsidery, větším testem formy pro druhý tým tabulky bude sobotní šlágr 23. kola na stadionu třetího Jablonce. Vedoucí Slavia v neděli hraje na Slovácku. Šestá Sparta po dvou porážkách za sebou o den dříve přivítá Zlín, který v druhé části sezony také nebodoval.

Plzeňští zahájili éru po trenéru Pavlu Vrbovi vítězstvím 3:0 v Opavě, doma pak deklasovali poslední Příbram 4:0. "Je podstatné, abychom na těch věcech stavěli, ale nespoléhali na ně. I bez ohledu na postavení v tabulce by zápas v Jablonci pro nás byl velmi podstatný. Máme velkou touhu ho zvládnout do vítězství," řekl Slovák Guľa, který v severočeském týmu jako hráč v letech 2002 až 2004 působil pod koučem Petrem Radou.

Jablonec na jaře rovněž rozstřílel Příbrami 4:0 a pak remizoval 1:1 v Ostravě. Radovi svěřenci však poslední tři ligové duely s Viktorií, na kterou ztrácí v tabulce pět bodů, prohráli. "Přijít po Pavlu Vrbovi je těžké, ale neřekl bych, že by Plzeň nějak markantně změnila styl. Oba jsou kvalitní trenéři, mají svou filozofii. Jak budou hrát oni, je jejich starost, my se budeme soustředit na to, abychom hráli naši hru," uvedl Rada.

Slavia se oklepala z úvodní porážky sezony na hřišti Bohemians 1905 (0:1), v Edenu zdolala Opavu 2:0 a udržela třináctibodový náskok na Plzeň. Obhájci titulu mají s devátým Slováckem výbornou bilanci - z posledních devíti ligových zápasů osmkrát zvítězili a jednou remizovali.

"S Opavou tam byla spousta lepších věcí než v prvním jarním zápase na Bohemce, celkově to byl slibný výkon. Pro nás spousta pozitivních věcí, na druhou stranu bylo samozřejmě ve hře i něco negativního. Musíme se zlepšit v organizaci hry, v situacích po ztrátě míče a podobně," upozornil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sparta po domácí prohře 0:2 s Libercem propustila trenéra Václava Jílka a nahradil ho Václav Kotal z B-týmu. Jeho nepovedená premiéra však skončila porážkou 0:1 v Olomouci, kterou chce zkušený kouč napravit doma proti třináctému Zlínu.

"Pro nás neexistuje nic jiného než výhra, takže hráči, co nastoupí, musí odevzdat maximum, abychom byli úspěšní," prohlásil Kotal. "Zlín je velmi nepříjemné mužstvo, hraje hodně zezadu, ale po stranách mají nebezpečné protiútoky," dodal.

Tápající Příbram v úterý odvolala trenéra Romana Nádvorníka a tým v sobotním domácím utkání s Mladou Boleslaví povede asistent Petr Čuhel, pokud Středočeši do té doby nepředstaví nového kouče. Příbramští šestkrát za sebou prohráli a na ligové vítězství čekají už 15 kol od konce srpna. Boleslav v druhé části ročníku ještě neskórovala, získala jediný bod a klesla na osmou pozici.

Dvanácté Teplice na jaře prohrály s Olomoucí 1:3 a v Karviné 0:3, přesto vedení klubu vyjádřilo důvěru trenérovi Stanislavu Hejkalovi. Jeho svěřenci v sobotu hostí sedmý Liberec, který je naopak po zimní pauze stoprocentní.

Předposlední Opava zkusí sérii čtyř ligových porážek přerušit v sobotu doma proti Olomouci. Desátí Hanáci naopak budou usilovat o třetí vítězství v nejvyšší soutěži za sebou.

Čtrnáctá Karviná po dvou překvapivých jarních výhrách bez inkasované branky v druhém nedělním zápase hraje na stadionu jedenáctých Bohemians 1905.

Už dnes večer v předehrávce 23. kola hostí čtvrté České Budějovice pátou Ostravu.

Statistické údaje před zápasy 23. kola první ligy: Dynamo České Budějovice (4.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: pátek 28. února, 18:00. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Batík. Bilance: 37 10-11-16 39:51. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš, Havelka, Brandner, Javorek, Mršič - Schranz. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Kaloč, Jirásek - De Azevedo, Kuzmanovič, Potočný - Šašinka. Absence: Granečný (dohoda klubů), Kladrubský, Polom - Baroš, Lalkovič, Jánoš (všichni zranění), Hrubý (nemoc). Disciplinární ohrožení: nikdo - Potočný (7 ŽK), Hrubý, Jánoš, Pokorný, Procházka, Šašinka, De Azevedo (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz (7) - Potočný (9). Zajímavosti: - Ostrava prohrála jediný z posledních 8 ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 4 domácích ligových duelů s Ostravou - Č. Budějovice vyhrály obě jarní kola a v obou daly 3 branky - Č. Budějovice prohrály jediné z posledních 11 kol (z toho 9 výher) - Č. Budějovice doma v lize 5x za sebou zvítězily a 4x po sobě neinkasovaly - Ostrava v úvodních 2 jarních zápasech pod trenérem Kozlem získala 4 body a 7 kol po sobě neprohrála - Ostrava venku v lize neprohrála poslední 3 zápasy a 204 minut tam neinkasovala - Kaloč (Ostrava) dnes slaví 20. narozeniny FK Jablonec (3.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 29. února, 14:30. Rozhodčí: Rejžek - Kříž, Myška. Bilance: 44 14-10-20 53:60. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Sýkora - Hübschman - Pleštil, Považanec, Kubista, Pilík - Doležal. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Hořava - Kopic, Beauguel, Kovařík. Absence: Krob (trest za ČK), Jovovič, Matoušek (oba zranění), Kratochvíl (nejistý start) - Alvir, Ekpai, Hloušek (všichni zranění), Čermák (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kubista, Kratochvíl, Považanec, Doležal - Alvir, Bucha, Čermák, Hejda, Kopic, Limberský, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Doležal (10) - Bucha (9). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Jablonec 3x za sebou a prohrála s ním v jediném z posledních 8 zápasů nejvyšší soutěže - Jablonec v posledním domácím zápase s Plzní zvítězil 3:0, předtím na svém stadionu soupeře v lize 9x za sebou neporazil - Jablonec prohrál jediné z posledních 10 kol - Jablonec vyhrál jen 2 z posledních 6 domácích ligových zápasů - Plzeň na jaře vyhrála oba jarní zápasy pod trenérem Guľou při celkovém skóre 7:0 a z posledních 8 kol prohrála jediné - Plzeň vyhrála jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Plzeň, kouč Viktorie Guľa zase hrával za Severočechy FK Teplice (12.) - Slovan Liberec (7.) Výkop: sobota 29. února, 14:30. Rozhodčí: Marek - Moláček, Ratajová. Bilance: 47 21-10-16 60:55. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, Hyčka - Moulis, Kučera, Ljevakovič, P. Mareš - Trubač (Žitný) - Řezníček. Liberec: Nguyen - Mikula, Chaluš, Karafiát, Hybš - Alibekov, Mara - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. Absence: Mareček (trest za ČK), J. Mareš (8 ŽK), Kodeš, Vyhnal - Nešický (všichni zranění), Kačaraba (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Fukala, Hybš, Malinský, Pešek, Kuchta (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: J. Mareš (6) - Malinský (5). Zajímavosti: - Teplice v lize s Libercem 6 zápasů po sobě neprohrály - Teplice doma v lize s Libercem prohrály jediný z posledních 14 zápasů (z toho 10 výher) - Teplice prohrály oba jarní ligové zápasy a v každém inkasovaly 3 branky - Teplice vyhrály jediné z posledních 10 kol - Teplice vyhrály jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Liberec vyhrál obě jarní kola a zvítězil ve 3 ligových zápasech po sobě - Liberec prohrál 2 z posledních 3 venkovních ligových duelů - Nguyen a Mara (oba Liberec) mohou odehrát 50. ligový zápas 1. FK Příbram (16.) - FK Mladá Boleslav (8.) Výkop: sobota 29. února, 14:30. Rozhodčí: Ginzel - Kubr, Flimmel. Bilance: 27 5-9-13 28:46. Poslední zápas: 0:6. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Šimek, Kleščík, Cmiljanovič - Tregler - Škoda, Zorvan, Rezek, Polidar - Jindráček. M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Zelený - Douděra, Budínský, Hubínek, Janošek, Ladra - Wágner. Absence: Kingue, Pazdera (oba zranění), Yilmaz - Matějovský, Mašek, Pech, Wiesner (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Budínský, Křapka, Pudil, Wágner (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (6) - Budínský (8). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy při celkovém skóre 8:0 a prohrála jediný z posledních 7 utkání s Příbramí - oba týmy v úvodních 2 jarních kolech nedaly gól a nevyhrály - Příbram v úterý odvolala trenéra Nádvorníka - Příbram 15x za sebou v lize nevyhrála a získala při tom jen 3 body, posledních 6 kol prohrála - Příbram v posledních 7 ligových zápasech dala jediný gól - Příbram v této sezoně doma získala všech 13 bodů, 7x za sebou tam však nevyhrála - Příbram má nejhorší obranu ligy s 44 inkasovanými góly - M. Boleslav nevyhrála 4 kola po sobě, z toho 3x prohrála - M. Boleslav v ligové sezoně vyhrála venku jediný z 10 zápasů a získala tam jen 5 z celkových 33 bodů - Škoda (Příbram) slaví den po utkání 32. narozeniny SFC Opava (15.) - Sigma Olomouc (10.) Výkop: sobota 29. února, 14:30. Rozhodčí: Denev - Blažej, Hock. Bilance: 19 4-5-10 23:31. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Rychlý, Hnaníček, Žídek - Zavadil, Řezníček - Dordič, Schaffartzik, Zapalač - Železník. Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála, Breite, Houska, Chytil, Falta - Juliš. Absence: Texl (dohoda klubů), Souček, Sus, Helešic (všichni zranění) - Greššák (4 ŽK), Nešpor, Beneš, Reichl (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Jursa, Souček, Dedič, Juřena - Sladký, Vepřek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič - Jemelka, Nešpor (všichni 3). Zajímavosti: - Opava vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Opava prohrála oba jarní zápasy a nebodovala 4 kola po sobě - Opava je s 8 body nejhorším týmem doma, na svém stadionu prohrála 4 z posledních 5 ligových zápasů - Opava má s 9 góly nejhorší útok soutěže, v lize neskórovala 290 minut - Olomouc vyhrála obě jarní kola a v lize 6x po sobě bodovala - Olomouc prohrála jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Olomouc je s 10 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Mondek (Opava) a Yunis (Olomouc) mohou odehrát 50. ligový zápas - kouč Opavy Balcárek hrával za Olomouc, trenér Sigmy Látal zase krátce vedl Slezany - Sladký (Olomouc) slaví den po utkání 28. narozeniny Sparta Praha (6.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: sobota 29. února, 17:00. Rozhodčí: Orel - Hájek, Pečenka. Bilance: 29 16-6-7 45:24. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Vindheim, Hancko, Mandjeck, Hanousek (Frýdek) - Karlsson, Dočkal, Kanga, Sáček, Plavšič - Hložek. Zlín: Rakovan - Simerský, Buchta, Cedidla - Matejov, Fantiš, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Džafič, Janetzký. Absence: Ben Chaim, Drchal, Panák, Kaya, Nita (všichni zranění), Krejčí, Trávník, Kozák (všichni nejistý start) - Vraštil (zranění), Poznar, Ikaunieks, Martínez (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hancko, Kozák - Fantiš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga (10) - Poznar (4). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 9 vzájemných ligových zápasů a poslední 2 duely vyhrála 2:0 - Zlín na Spartě vyhrál jediné ze 14 ligových utkání (listopad 2002) - Sparta minule v premiéře pod trenérem Kotalem podlehla 0:1 v Olomouci a prohrála oba jarní ligové zápasy bez vstřelené branky - Sparta vyhrála jediné z posledních 3 domácích ligových utkání - Zlín prohrál oba jarní zápasy a bodoval v jediném z posledních 4 kol - Zlín venku v lize 7x po sobě nezvítězil a ve 4 z posledních 5 utkání tam neskóroval - kapitán Zlína Jiráček hrával ve Spartě 1. FC Slovácko (9.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 1. března, 14:30. Rozhodčí: Berka - Vlček, Vaňkát. Bilance: 35 9-9-17 31:50. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Navrátil - Zajíc. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Tijani, Bořil - Oscar - Olayinka, Ševčík, Stanciu, Provod - Musa. Absence: Kalabiška - Hovorka, Takács (všichni zranění), Traoré (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Coufal, Frydrych, Kúdela (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Zajíc (6) - Musa (8). Zajímavosti: - Slavia v lize se Slováckem 9x za sebou neprohrála (z toho 8 výher) - Slavia v posledních 7 ligových zápasech se Slováckem inkasovala jediný gól - Slavia vyhrála na Slovácku posledních 5 ligových utkání - Slovácko v úvodních 2 jarních kolech neskórovalo a získalo jen bod - Slovácko prohrálo jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů - Slavia prohrála jediný z posledních 28 ligových zápasů - Slavia na úvod jara utrpěla na půdě Bohemians první ligovou porážku v sezoně, i tak je ale se 24 body nejlepším venkovním týmem - Slavia má se 47 góly nejlepší útok ligy a s 5 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Juroška (Slovácko) slaví den po utkání 27. narozeniny - Stanciu (Slavia) může odehrát 50. zápas v české lize Bohemians Praha 1905 (11.) - MFK Karviná (14.) Výkop: neděle 1. března, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Kotík. Bilance: 8 4-2-2 8:5. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Šmíd - Bartek, Jindřišek, Hůlka, Schumacher - Vaníček, Puškáč, Nečas (Keita). Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Moravec - Smrž, Qose, Janečka - Ba Loua, Lingr, Taiwo. Absence: Hronek (4 ŽK), Pokorný, Vacek (oba zranění), Krch, Podaný, Pulkrab, Ugwu, Vodháněl (všichni nejistý start) - Čonka, Santos, Stropek, Guba (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Jindřišek, Podaný - Ba Loua, Bukata, Hanousek, Lingr, Petráň, Petkov (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vodháněl (4) - Lingr, Smrž, Petráň (všichni 3). Zajímavosti: - Bohemians v lize s Karvinou 4x po sobě neprohráli a neinkasovali - Bohemians doma ve 3 vzájemných ligových utkání neprohráli - jen v jediném z 8 vzájemných ligových duelů vstřelila obě mužstva gól - Bohemians vyhráli jediný z posledních 5 kol - Bohemians doma v ligové sezoně prohráli jediný z 10 zápasů a získali tam 21 z celkových 23 bodů - Karviná vyhrála obě jarní kola s celkovým skóre 5:0 - Karviná venku v lize 5 zápasů po sobě nebodovala ani neskórovala - Ndefe (Karviná) oslaví den po utkání 26. narozeniny Tabulka: 1. Slavia 22 18 3 1 47:5 57 2. Plzeň 22 13 5 4 42:19 44 3. Jablonec 22 11 6 5 40:28 39 4. České Budějovice 22 11 3 8 39:35 36 5. Ostrava 22 10 5 7 32:24 35 6. Sparta 22 9 6 7 39:29 33 7. Liberec 22 10 3 9 38:31 33 8. Mladá Boleslav 22 10 3 9 39:35 33 9. Slovácko 22 9 6 7 28:27 33 10. Olomouc 22 7 10 5 29:26 31 11. Bohemians 22 6 5 11 22:35 23 12. Teplice 22 5 8 9 19:35 23 13. Zlín 22 6 3 13 18:35 21 14. Karviná 22 4 7 11 18:30 19 15. Opava 22 3 5 14 9:36 14 16. Příbram 22 3 4 15 15:44 13