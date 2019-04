New York - Pětasedmdesátiletý frontman skupiny The Rolling Stones Mick Jagger podstoupí tento týden v newyorské nemocnici operaci náhrady srdeční chlopně. Napsal to s odvoláním na anonymní zdroj americký server Drudge Report. Lékaři prý čekají plné uzdravení, protože podobné operace bývají úspěšné a zpěvák je ve velmi dobré kondici. Do léta by měl být zpátky na scéně.

Skupina The Rolling Stones v sobotu oznámila, že kvůli Jaggerově léčbě odkládá turné po Spojených státech a Kanadě, ale o povaze zpěvákových potíží se nezmínila. Lékaři prý Jaggerovi řekli, že "v současné chvíli se na turné vydat nemůže". Skupina The Rolling Stones doplnila, že je potřeba, aby se zcela vyléčil. "Lékaři Mickovi řekli, že očekávají jeho úplné uzdravení, které mu umožní vrátit se na pódium co nejdříve," uvedl v prohlášení manažer.

Jagger na twitteru napsal, že je velmi nerad, že fanoušky zklamal, a že se těší, že se ke koncertování vrátí tak brzy, jak to jen bude možné. Podle britského listu Daily Mail byl o víkendu spatřen na floridské pláži se svým nejmladším synem a přítelkyní Melanií Hamrickovou.

Severoamerická část turné nazvaného No Filter měla začít 20. dubna v Miami na Floridě a skončit koncem června v kanadském městě Barrie. Součástí této série koncertů bylo i vystoupení legendárních rockerů v pražských Letňanech loni začátkem července.