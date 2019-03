Praha - Polského kuřecího masa ze stejné šarže jako maso, v němž veterináři zjistili salmonelu, se do České republiky dostalo celkem 4515 kg. Z toho dvě tuny mířily do Olomouckého kraje, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Maso následně zamířilo i do škol nebo restaurací. Veterináři ve čtvrtek oznámili, že našli salmonelu v mase v lounském velkoobchodním skladu Petr Novotný - Gastroplus v zásilce 1200 kilogramů mražených kuřecích stehen z Polska. Producentem zboží je polská společnost Inter-Natural 2000. Jednotlivé krajské veterinární správy nyní řeší, kolik se ho snědlo.

Kromě 1200 kilogramů, které byly podle Vorlíčka z Loun přeposlány 22 odběratelům, šla další zásilka do Královéhradeckého kraje, kde problematickou šarži odebrala firma Negocio. Ta má ale sklad ve středních Čechách. Do středočeského Kostelce nad Černými lesy tak šlo o 670 kilogramů. Ve skladu se podařilo zadržet 370 kilogramů, 300 kilogramů šlo dvěma odběratelům.

"Ve Zlínském kraji došlo polské kuřecí maso k příjemci zásilky - Michal Martin, Kunovice o celkové váze 620 kg. Šarže je po datu spotřeby a již se nenachází na skladě," dodal mluvčí. Zásilka pak pokračovala na sedm míst.

V Olomouckém kraji byla příjemcem zásilky firma Made Group, ke které dorazily dvě tuny masa. "V Olomouckém kraji byl došetřen ještě jeden příjemce zásilky - Jaromír Jaš, Dolní Újezd 9, ke kterému směřovalo 45 kg kuřecího masa," uzavřel mluvčí.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou.

Evropská komise vyzvala Česko, aby ukončilo mimořádné kontroly polského hovězího zahájené kvůli nálezu salmonely v jedné zásilce masa, Česko ale podle SVS požadavek odmítlo.

Evropská komise v dopise zaslaném v pondělí českému ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi (za ČSSD) požádala o ukončení českých opatření ke konci tohoto týdne. Komise došla k závěru, že zavedené kroky se "zdají být nepřiměřené incidentu", řekla dnes ČTK její mluvčí Anca Paduraduová. Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda Česko výzvu odmítne. "Pokud Polsko přijme vhodná legislativní opatření, která zabrání pochybení, jako je nelegální porážka nebo kontaminované maso, jsme připraveni mimořádné kontroly zrušit," řekl ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Podle něj Poláci avizovali, že do konce března přijmou kroky, kterými by se veterinární dozor měl zlepšit.

Dopis komise do Prahy končí upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží komise věc do deseti dnů členským státům na jednání Stálého výboru pro potraviny EU. Ten by následně mohl v hlasování rozhodnout o tom, že Česko musí přijaté kroky zrušit. Podle Semeráda bude až na hlasování členských států, zda česká opatření skončí, zatím výzva komise není právně závazná. Pokud by se veterináři rozhodli opatření nerušit, nejspíš by ze strany Evropy přišly sankce.

Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na český trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích, platí od minulého čtvrtka. Vyvolal je nález salmonely ve zhruba 700 kilogramové zásilce hovězího z Polska. Kde závadné maso skončilo, veterináři zjistili do pátku. V pondělí se ale ukázalo, že do Česka bylo ze stejné šarže masa dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího. Toto maso veterináři postupně našli do dneška. Část z něj už byla snědena, tepelná úprava ale bakterie salmonely zničí

Ústecký kraj Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany Krajská zdravotní, a.s. Ryjice Střední odborná škola energetická, Chomutov Krajská zdravotní, a.s. Most Alexander KISS, Dobroměřice Krajská zdravotní, a.s., Most Základní škola a mateřská škola, Chřibská Základní škola a mateřská škola, Senomaty Základní škola Obrnice, okres Most Základní škola Ústí nad Labem Maloobchodní prodej Gastrodrive s.r.o. Liberec Modrý klí, o.p.s. Praha Gastrodrive s.r.o. Liberec Gastronomické centrum POHODA, Litoměřice Centrum sociální pomoci Lit, Milešov Sdružení Chvaly, z.s. Praha SILIKE C.S s.r.o., Děčín Eva Kořínková, Mukařov Krajská zdravotní, a.s. Ryjice Stravování Kučera s.r.o. Gastronomické centrum POHODA, Litoměřice

Královéhradecký kraj JIP východočeská a.s., Líbeznice ZVOSKA s.r.o., Krnov

Zlínský kraj Bilbo šmak s.r.o., Ve Vaňkovce 1, Brno, Halda MK s.r.o., Boršice 739, Boršice u Buchlovic Slovan Consulting, J. Skácela 200/17, Poštorná Břeclav Prodejna Michal Kurtin, Uherský Brod, Masarykovo náměstí 162 Prodejna Michal Kurtin, Napajedla, Masarykovo náměstí 219 Prodejna Michal Kurtin, Uherský Brod, Masarykovo náměstí 162 Prodejna Michal Kurtin, Napajedla, Masarykovo náměstí 219

Distribuce Olomoucký kraj MADE GROUP, a. s. - Olomouc TF Invest, s.r.o. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Kiss Farkas s.r.o. Jan Kneblík Eurogastro catering s.r.o. Restaurace Pohoda Petr Flek Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Eurogalaxie s.r.o. Pavel Pelech Ing. Petr Holub Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace Petra Selecká Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace Závodní stravování PM FOOD s.r.o. ŠNYT - PV s.r.o. Restaurace U Bundárů DIKEDO s.r.o. Karvinská hornická nemocnice a.s. Jan Fojtík Lahůdky Apetit s.r.o. SABO 4 FOOD s.r.o. GASTRO SERVIS Křižanovice, s.r.o. LAPET gastro s.r.o. Hana Hudečková NIUS s.r.o. Martina Piňosová ZELOS, spol. s r.o. Ivana Jurečková Přerovská restaurace KAJA s.r.o. Obec Těšetice Bufet Eso SIGREST spol. s r.o. Občerstvení Horina Hana Řehulková Kuchyně J & S Kralice na Hané, spol. s r.o. Lucie Michálková Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 Magda Pavelková Závodní stravování, Vít Ketman Masař Jiří SOŠKO s.r.o. Hana Hudečková GASTRO SERVIS Křižanovice, s.r.o. Brixton-gastro, s.r.o. Peter Majerník Ing.Peter Obertáš Emília Hudecová - MILKA Miroslav Nerada Jídelna Labužník s.r.o. Vincent Varček Iveta Černá Závodní stravování Ing.Peter Obertáš Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace Přerovská restaurace Michal Rybka