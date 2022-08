Drony objevily ráno v Českém Švýcarsku sedm míst se zvýšenou teplotou

Hřensko (Děčínsko) - V národním parku České Švýcarsko byl v noci klid, ráno drony při kontrole objevily šest míst se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a jedno v oblasti Gabrieliny stezky, nikde ale nehoří. Pokračuje fáze takzvané technologické pomoci, kterou koordinuje štáb Hasičského záchranného sboru ústeckého kraje, na místě stále dohlíží 27 profesionálních a dobrovolných jednotek, během dne se počítá s jejich výměnou. Informovali o tom ráno hasiči na svém facebookovém profilu.

V sobotu odpoledne objevily hlídky několik malých ohnisek v oblasti Stříbrných stěn, které dohlížející jednotky zlikvidovaly pomocí vody ze zádových vaků. Večer pak vrtulníky provedly několik preventivních shozů do oblasti Křídelních stěn. "Dnes se na všechny jmenované lokality zaměříme a provedeme několik shozů z vrtulníků a následný průzkum na zemi," uvedli hasiči na facebooku.

Požár v Českém Švýcarsku uhasili hasiči v pátek a po 20 dnech předali poslední uhašené místo správě národního parku. Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, hlídají dobrovolní hasiči, na místě jich zůstává přes 70 s 35 kusy techniky. V Mezní Louce vznikla také prozatímní hasičská stanice, kde je 40 profesionálních hasičů. Zůstat by tam měli asi do konce srpna. Vlastní požární hlídky zřídila i správa parku.

Od sobotního rána se mohou do evakuované obce Hřensko a jejích částí Mezná a Mezní Louky vracet místní, nutná je ale povolenka. V sobotu jich vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek (NEZ) zhruba 60, dnes počítá s dalšími. V oblasti Mezné a Mezní Louky je podle něj asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kterou by za běžných podmínek lidé k návratu využili, ale zůstává zavřená, jsou tam nebezpečné stromy a vozovka je poškozená těžkou technikou hasičů. Vracejí se proto přes Vysokou Lípu.

Turisté se do osad a západní části parku nedostanou, ministerstvo životního prostředí prodloužilo v pátek omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko až do konce prázdnin. Přes noc je park zcela zavřený, od 21:00 do ranních 6:00 je tam vstup zakázán.