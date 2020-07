Drobný bude nadále chytat za České Budějovice

České Budějovice - Fotbalový brankář Jaroslav Drobný bude nadále působit v Českých Budějovicích. S klubem se domluvil na prodloužení smlouvy na další sezonu. Novinářům to dnes řekl trenér Dynama David Horejš. Čtyřicetiletý Drobný v Českých Budějovicích působí od loňského podzimu, kdy se vrátil po 18 letech ze zahraničí.

"Pro nás byla velká priorita, abychom se s Jardou dohodli. Jsem moc rád, že to dobře dopadlo. Všichni tady v klubu pro to udělali obrovské maximum. My jsme měli v týmu dva kluky, kteří byli obrovské osobnosti. Jedním z nich byl Tomáš Sivok a ten skončil. Kdybychom měli přijít o tu druhou osobnost o Jardu, bylo by to pro nás hodně těžké," uvedl Horejš.

Drobný je odchovancem klubu a do zahraničí odešel v roce 2001. Přes Řecko, Anglii, Nizozemsko a Německo se loni na jih Čech vrátil. "O variantě prodloužení smlouvy v Dynamu jsme se bavili již v průběhu jara, bylo to pro mě od začátku téma. Do Budějovic jsem přicházel s určitými cíli a také představou, jak tradiční klub posunout o něco dál. Ať už z pohledu výsledků, tak především celkového fungování," uvedl Drobný.

Bývalý reprezentační gólman byl jedním z hlavních strůjců nečekaně dobrých výsledků Dynama. Ligový nováček do poslední chvíle atakoval elitní nadstavbovou skupinu o titul, nakonec hrál skupinu o Evropu a v sezoně obsadil celkové deváté místo.

"Našel jsem lidi, kteří před sebou vidí stejnou cestu jako já a především kvůli nim chci v tomto snažení pokračovat. Zásadním bodem je pro mě setrvání trenéra Davida Horejše, který je pro mě zárukou zachování vysokých cílů a celého sportovního směřování týmu," řekl Drobný pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Ostřílený gólman měl trenérské nabídky z Německa. "Měl jsem i jiné možnosti, ať již hráčské nebo směřující již do trenérských vod, ale rozhodnutí o ročním pokračování v Dynamu bylo nakonec poměrně jasné. Chtěl bych poděkovat i rodině, pro kterou moje působení v Budějovicích není jednoduché, ale přesto mám od nich v každém životním kroku stoprocentní podporu," uvedl Drobný.

"Jarda má ke klubu obrovský vztah. Ale také má rodinu, která žije v Hamburku, a proto pro něj bylo to rozhodování těžké. Jsem moc rád, že nám nakonec ještě pomůže. Pořád na něm vidím, že má chuť chytat," doplnil Horejš.

Drobný letos na jaře patřil do týmu lidí kolem bývalého kapitána Sivoka, jenž usiloval o koupi Dynama. Obchod se nakonec neuskutečnil. Drobný rovněž kritizoval některé lidi z klubu kvůli tomu, že nedělají pro úspěch maximum.

Zkušený brankář by měl během následující sezony připravit na místo jedničky Jihočechů svého nástupce. Proto klub získal na přestup ze Sparty Vojtěcha Vorla. Naopak kariéru ukončil českobudějovický patriot Zdeněk Křížek, jenž byl členem prvního týmu Dynama téměř 20 sezon.

"Nemělo smysl, abychom měli čtyřicetiletou jedničku a osmatřicetiletou dvojku. Proto Zdenda skončil. Pro českobudějovický fotbal odvedl hodně práce, proto nyní bude pracovat jako trenér brankářů v akademii klubu," uvedl Horejš.