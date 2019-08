Dříve kontaminovaná voda v Poličce je nyní čistá

Polička (Svitavsko) - Vzorky vody odebrané v pátek z vodovodní sítě v Poličce na Svitavsku již neprokázaly přítomnost bakteriálních indikátorů fekálního znečištění. Ty byly zjištěny v předchozích odběrech, navíc byly dříve zjištěny vysoce infekční noroviry. V Poličce za poslední týdny onemocněly průjmem desítky či stovky lidí.

"Vzorky odebrané před víkendem ukazují, že už tam indikátory fekálního znečištění nejsou. Naši kolegové ještě dnes provedli sérii odběrů na mikrobiologické vyšetření a na virologii, ty rozhodnou, jestli se ukončí požadavek na převařování vody," řekl dnes ČTK po jednání s vodárnami VHOS a radnicí ředitel odboru obecné a komunální hygieny Krajské hygienické stanice v Pardubicích Jaroslav Říha.

Vodárenská společnost VHOS, která síť provozuje, propláchla vodovodní sítě v dotčených lokalitách, odstavila z provozu dva vodní zdroje a vodu intenzivněji chloruje. Do sítě proudí z jiných zdrojů, lidé by ji také měli preventivně převařovat.

Testy na přítomnost norovirů v laboratoři oddělení infekční diagnostiky Nemocnice Litomyšl dopadly negativně. Hygienici však počkají na výsledky rozborů specializovaného výzkumného ústavu v Brně, výsledky by měly být ve středu. Noroviry způsobují zvracení a průjmy a jsou rezistentní vůči chloru. Bakterie a viry se objevily ve vzorcích vody z vrtu V7 a vodovodní sítě na ulici Hegerova. Vrt zůstane odstavený i poté, co hygienici od nápravných opatření upustí. Znovu jej prohlédne kamerou hydrogeolog, zda nebyl poškozen.

Stále není jasné, co pitnou vodu znečistilo. Vrt V7 je hluboký asi 80 metrů, perforace jeho pláště je již ve 40 metrech. Podle předsedy představenstva společnosti VHOS Zdeňka Šunky vzorky odebírají i vodárny. "Je to neobvyklá a těžko vysvětlitelná situace, odborníci se s ní nikdy nesetkali. Je to nepříjemné a možná hodně drahé poučení," uvedl Šunka.