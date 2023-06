Dřevorubci zkušebně kácí stromy nad Edmundovou soutěskou v Č. Švýcarsku

Hřensko (Děčínsko) - Dřevorubci začali zkušebně kácet ohořelé stromy nad dolním přístavištěm Edmundovy soutěsky v národním parku České Švýcarsko. Turisty vyhledávaná soutěska, jež obvykle nabízí plavbu na lodičkách, je kvůli loňskému požáru uzavřená. Poničil nejen stromy, ale i skály. Skupina dřevorubců zhruba na hektarovém úseku ve velmi náročném terénu kácí a klády pak zabezpečuje, zjistila dnes na místě ČTK.

Terén je svažitý a hrozí, že ohořelé i zdánlivě zdravé stromy popadají. Dřevorubci se potýkají i s popelem, jenž při dešti tvoří mazlavé klouzavé bláto. "Terén je celý komplikovaný. Proto i ten zásah nad Edmundovou soutěskou musí dělat specializovaná firma. Je k tomu potřeba horolezecká technika," řekl ČTK ředitel správy národního parku Petr Kříž. "Podmínky jsou maximálně náročné. Těžko bychom si dokázali představit větší náročnost," poznamenal.

Poškozené stromy i balvany jsou označené čísly a postupně se pracuje na jejich odstranění. Pokácení jednoho stromu může trvat i 11 hodin, což zaznamenává zapisovatel, aby měla správa parku obrázek o technické i časové náročnosti zásahu. "Mám tady projekt, kde je takový odhad, kolik hodin asi bude trvat práce, a tady píšu skutečnost plus nějaké poznámky. Třeba je tam uvolněný kámen, tak se napíše poznámka a udělá se fotodokumentace," popsal svou funkci pracovník těžařů. Časová náročnost se u některých stromů liší, u jiných odhad poměrně sedí. "Tady je klidová zóna. Zásah budeme samozřejmě posuzovat i z hlediska dopadu na aspekty, které jsou v národním parku chráněny," doplnil Kříž. Výsledky ukážou, zda je zásah v celém rozsahu soutěsky proveditelný, dodal.

Některé technologie používají dřevorubci v soutěsce poprvé. "Obvykle se kácí stromy dolů, ale tady to nejde, protože jsou dole budovy a nástupiště, které se nesmí zničit," řekl ČTK dřevorubec Karel Slivka. Pokácené stromy se proto musí ponechat na místě a řádně zajistit, aby nespadly do vodní cesty. "Je poměrně náročné zabezpečit to. Nejde jen o toho stromolezce nebo dřevorubce, ale jde i o to, aby se neuvolnily skalní bloky nebo dřevo, které je tady nad námi," uvedl Slivka. Dodal, že jakékoli uvolnění by mohlo být fatální. Zda pokácené stromy na místě zůstanou nebo je odveze například vrtulník, bude také předmětem vyhodnocování.

Loňský ničivý lesní požár v Českém Švýcarsku vypukl v noci na 24. července. Zasáhl přes 1000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na 15 let.