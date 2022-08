Dřevěnice z 19. století ve Valašských Kloboukách se otevřely návštěvníkům

Valašské Klobouky (Zlínsko) - Dřevěnice ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se otevřely návštěvníkům. Lidé si mohli prohlédnout interiér objektů z 19. století, akce nazvaná Živé dřevěnice však také připomněla všední život valašských rodin v minulosti. Návštěvníci ochutnali tradiční valašská jídla, hospodáři předváděli výrobu šindelů nebo kutí kos. Nechyběli muzikanti, mezi dřevěnicemi také chodila krojovaná družina.

"Akce se koná čtvrtým rokem. Smyslem je oživit dřevěnice, které jsou celoročně uzavřené a vždy jsme je otevírali pouze na mikulášský jarmek, a to bylo málo," řekla dnes ČTK starostka Eliška Olšáková (nez.). Letos v létě se poprvé konaly také komentované prohlídky dřevěnic. Lidé mohli dnes navštívit dřevěnice u Pechanců, u Pivečků a na Kosence. Otevřel se také Červený dům, Stará radnice, stodola u domu Josefa Bratmanna nebo věž farního kostela.

Lidé mohli v dřevěnicích ochutnat vařené brambory s kyškou, polévku kyselici nebo chléb přímo z pece namazaný povidly či sádlem. Například v dřevěnici, kterou spravuje tamní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka, si děti i dospělí mohli vyzkoušet výrobu šindelů, kutí kos, předení na kolovrátku či tkaní na stavu.

Uvazování metel z březového proutí předváděl Martin Fila. "Nejdůležitější je, aby metla zametala, aby měla dole dostatek březového proutí. Celé to musí dobře držet, aby se to při používání nerozpadlo, používám takovou stahovačku, kterou se proutí dobře stáhne. Pak se to musí dobře zajistit, teď používám drát, ale dá se použít vrbové proutí nebo lipové lýko," uvedl Fila. Sám metly z proutí používá, výhodou je, že nevzniká žádný odpad. Dřív se podle něj nové metly s jemným proutím používaly nejdříve na zametání dřevěné podlahy ve světnici, poté na dvoře, ve chlévě a nakonec se spálily v peci.

Kosenka získala dřevěnici, která pochází ze začátku 19. století, v roce 1989, před sametovou revolucí. "Původně jsme měli klubovnu na jiném místě, ale byli jsme režimu nepohodlní, trampi, skauti, věřící, underground, a kamarád nám říkal, kupte památkový objekt a z něj vás nikdo nevyhodí," řekl dnes ČTK předseda Kosenky Miroslav Janík. Členové spolku dřevěnici spravili, později získali i další okolní hospodářské objekty. Podle Janíka však není cílem udržovat dřevěnici jako muzeum. "Vždy naším smyslem bylo, aby to byl živý objekt. Dřevěnička perfektně slouží jako naše základna. Vnímáme to dnes i jako oslavu toho, co všechno už nám umožnila, kolik tam bylo krásných setkání, kurzů, řemesel, pro děti programů, jarmek, i svatby tam byly," uvedl Janík.