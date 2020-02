Dressen vyhrál v SP druhý sjezd za sebou, Feuz je zatím bez globu

Saalbach (Rakousko) - Německý lyžař Thomas Dressen vyhrál sjezd Světového poháru v Saalbachu a navázal na dva týdny starý triumf v Garmisch-Partenkirchenu. Švýcar Beat Feuz skončil s odstupem sedmi setin sekundy druhý a musel odložit oslavy malého křišťálového globu. Dva závody před koncem vede před Dressenem v hodnocení disciplíny o 194 bodů.

Šestadvacetiletý Dressen, jenž v Saalbachu před pěti lety debutoval v SP, přitom dnešní závod málem nedokončil. Hned v úvodu ho rozhodil velký náraz do nohy. "Už jsem ani nepočítal s tím, že mi ta lyže zůstane na noze a připravoval jsem se na to, abych to ustál a nespadl," řekl televizní stanici ZDF.

V druhé polovině zkrácené trati ale Dressen zajel výborně a sám byl v cíli překvapen, že je před mistrem světa Feuzem. Za ním se seřadili další tři švýcarští reprezentanti, třetí skončil v těsném pořadí s odstupem devíti setin Mauro Caviezel.

Sjezd v Saalbachu se jel jako náhrada za Světový pohár v Číně, kde se nemůže závodit kvůli epidemii koronaviru. Rakouští organizátoři převzali na poslední chvíli pořadatelství místo Jen-čchingu, kde si měli lyžaři podle původního plánu 15. a 16. února vyzkoušet nové tratě pro olympijské hry v roce 2022.

Pořadí sjezdu mužů v Saalbachu:

1. Dressen (Něm.) 1:32,96, 2. Feuz -0,07, 3. M. Caviezel -0,09, 4. Janka -0,26, 5. Hintermann (všichni Švýc.) -0,49, 6. Jansrud (Nor.) a Kriechmayr (Rak.) oba -0,54, 8. Muzaton -0,60, 9. Clarey (oba Fr.) -0,64, 10. Kilde (Nor.) -0,74.

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 10 závodů): 1. Feuz 600 b., 2. Dressen 406, 3. Paris (It.) 384, 4. Kriechmayr 344, 5. Kilde 333, 6. Mayer (Rak.) 324.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 44 závodů): 1. Kristoffersen (Nor.) 903, 2. Kilde 882, 3. Pinturault (Fr.) 842, 4. Mayer 716, 5. Feuz 697, 6. Kriechmayr 628, ...133. Zabystřan (ČR) 12.