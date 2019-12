Dressen při návratu do SP po roční pauze vyhrál sjezd v Kanadě

Lake Louise (Kanada) - První sjezd sezony vyhrál v Lake Louise Němec Thomas Dressen, jenž tak přesně po roce velkolepě oslavil návrat do Světového poháru. Šestadvacetiletý lyžař dnes absolvoval první start od 30. listopadu 2018, kdy se v Beaver Creeku vážně zranil. Od té doby nezávodil.

Dressen si v Kanadě pro třetí výhru v kariéře dojel s náskokem dvou setin sekundy před mistrem světa v superobřím slalomu Dominikem Parisem z Itálie. O třetí místo se podělili Švýcaři Carlo Janka a Beat Feuz, kteří na nečekaného vítěze shodně ztratili 26 setin.

Rodák z Ga-Pa Dressen zažil snový comeback na den přesně poté, co měl těžký pád při sjezdu v Beaver Creeku. Přetrhl si tehdy zkřížený vaz v pravém koleni, poškodil vnitřní i vnější meniskus a vykloubil rameno. Rok nezávodil a jeho start v Lake Louise byl také kvůli nachlazení dlouho nejistý.

"Ani mě nenapadlo, že by to mohlo takhle dopadnout. Je to zázrak. Musí do sebe všechno zapadnout, i ty nejmenší chyby mají dalekosáhlé následky. Dneska mi všechno vyšlo skvěle," radoval se Dressen, jenž se po loňských triumfech v Kitzbühelu a Kvitfjellu a dnešním vítězství v Kanadě stal prvním Němcem, jenž v SP vyhrál tři sjezdy.

V neděli se v Lake Louise pojede superobří slalom.

Pořadí sjezdu mužů v Lake Louise: 1. Dressen (Něm.) 1:46,81, 2. Paris (It.) -0,02, 3. Janka a Feuz (oba Švýc.) oba -0,26, 5. Mayer (Rak.) -0,42, 6. M. Caviezel (Švýc.) -0,47, 7. Kriechmayr (Rak.) -0,66, 8. Jansrud (Nor.) -0,80, 9. Théaux (Fr.) -1,12, 10. Ganong a Nyman (oba USA) -1,31. Průběžné pořadí SP (po 3 z 44 závodů): 1. Kristoffersen (Nor.) 113, 2. Dressen a Pinturault (Fr.) oba 100, 4. Faivre, Noël (oba Fr.) a Paris všichni 80.