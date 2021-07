Dressel vyhrál v rekordu motýlkářskou stovku a má třetí zlato

Tokio - Americký plavec Caeleb Dressel vyhrál motýlkářskou stovku na olympijských hrách ve světovém rekordu 49,45 sekundy a získal v Tokiu třetí zlatou medaili. O pět setin sekundy překonal vlastní dosavadní maximum z 26. července 2019 z korejského Kwangdžu.

Jeho krajanka Katie Ledecká zvítězila na kraulařské osmistovce před Australankou Ariarne Titmusovou a Italkou Simonou Quadarellaovou a vybojovala už sedmé olympijské zlato v kariéře. Druhý triumf v Tokiu oslavila Australanka Kaylee McKeownová, která ovládla znakařskou dvoustovku před Kanaďankou Kylie Masseovou a krajankou Emily Seebohmovou. Smíšenou štafetu na 4x100 metrů polohový závod vyhráli Britové ve světovém rekordu 3:37,58 před Čínou a Austrálií.

Čtyřiadvacetiletý Dressel ve finále zvítězil před Maďarem Kristófem Milákem a Švýcarem Noem Pontim. Milák vytvořil evropský rekord časem 49,68 a po triumfu na motýlkářské dvoustovce získal druhou medaili pod pěti kruhy. Ponti už s více než sekundovou ztrátou vybojoval první cenný kov na velké akci v kariéře.

Dressel ovládl stovku motýlek poté, co ji vyhrál i dvakrát za sebou na mistrovstvích světa. V Tokiu se dočkal prvního individuálního olympijského triumfu ve čtvrtek na kraulařské stovce. Dohromady má ve sbírce pět cenných kovů pod pěti kruhy a všechny zlaté. Letos byl i členem vítězné štafety na 4x100 metrů volný způsob, s kterou triumfoval i v roce 2016 v Riu de Janeiro. V Brazílii se radoval i na 4x100 metrů polohový závod.

Jednadvacetiletý Milák se stejně jako Dressel v cíli usmíval a gratuloval soupeři. "Je to férový výsledek. Bylo to maximum, které jsem do toho mohl dát. Jsem rád, že Caeleb potřeboval světový rekord, aby mě porazil," řekl Milák. "Jednou to bude patřit jemu, takže se snažím udržet co nejdéle. Oba jsme plavali přesně ten závod, jaký jsme potřebovali," doplnil Dressel.

Čtyřiadvacetiletá Ledecká obhájila na osmistovce tituly z Londýna 2012 i z Ria de Janeiro a jako první plavkyně v historii tuto disciplínu ovládla třikrát. S časem 8:12,57 předčila o 1,26 sekundy Titmusovou, která sice zaplavala oceánský rekord, ale poprvé v individuálním souboji s Ledeckou v Tokiu prohrála.

Ledecká v Japonsku vyhrála také patnáctistovku, ale na čtyřstovce se musela spokojit s druhým místem za Titmusovou a na dvoustovce za ní byla dokonce až pátá. Stříbro získala ve štafetách na 4x100 a 4x200 metrů.

Na minulé olympiádě vyhrála vedle osmistovky i dvoustovkou, čtyřstovku a 4x200 metrů. Jedno zlato jí stále chybí k vyrovnání rekordu nejúspěšnější plavkyně olympijské historie Jenny Thompsonové.

"Cítím se skvěle. Jsem velice šťastná, že si vezu domů dvě zlata a dvě stříbra," prohlásila Ledecká, jež vytvořila ženský rekord v plavání se šesti olympijskými zlaty v individuálních disciplínách. Překonala Maďaru Krisztinu Egerszegiovou, která triumfovala pětkrát v letech 1988 až 1996. Naproti tomu Thompsonová má všech osm triumfů ze štafet.

"Musela jsem bojovat o každý metr. Ariarne (Titmusová) má skvělou formu a věděla jsem, že se tam bude celou dobu tlačit. Ale vím, jak v této disciplíně plavat, a věřila jsme svým instinktům," doplnila Ledecká, jejíž dědeček Jaromír se narodil v Praze a do USA se vydal z Československa v roce 1947.

"Věděla jsem, že tahle disciplína bude pro mě nejtěžší. Cítím to tak, že osmistovka a patnáctistovka jsou její. Jsem ráda za stříbro," komentovala souboj dvacetiletá Titmusová, která získala čtvrtou medaili. Má i bronz ze štafety na 4x200 metrů volný způsob. Přesto chce i na osmistovce bojovat o další úspěchy. "Jsem lepší na kratší trati, ale jsem stříbrná medailistka na olympiádě, tak by byla blbost přestat trénovat tuto disciplínu."

Dvacetiletá McKeownová navázala na vítězství na motýlkářské stovce a stejně jako v úterý za sebou nechala na stříbrné pozici Masseovou. Devětadvacetiletá Seebohmová se dočkala na čtvrté olympiádě šesté medaile. Z těch minulých měla na kontě dvě zlata a tři stříbra.

Britská smíšená polohová štafeta na 4x100 metrů v sestavě Kathleen Dawsonová, Adam Peaty, James Guy a Anna Hopkinová v premiéře této disciplíny pod pěti kruhy o 83 setin sekundy překonala výkon, který předvedli Číňané vloni v září.

Pro Peatyho a Guye to byly druhé zlaté medaile v Tokiu. Peaty triumfoval na prsařské stovce a Guy ve štafetě na 4x200 metrů volný způsob. Dawsonová a Hopkinová se radovaly z prvních úspěchů pod pěti kruhy. "Bylo to neuvěřitelné. Je skvělé být součástí tak úžasného týmu," řekl Peaty.

Australské štafetě pomohla k bronzu krátce po vlastním triumfu McKeownová. Američané skončili až pátí a Dressel další medaili do sbírky nepřidal. "Páté místo je neakceptovatelné pro americké plavání. Bolí to. Ale všichni jsme v ten moment plavali, jak jsme mohli. Porazily nás lepší týmy," uvedl Dressel, jemuž se rozplynul sen získat šest zlatých medailí na jedné olympiádě. Americká štafeta v historii olympijských her skončila bez medaile teprve podruhé po středečním čtvrtém místu mužské štafety na 4x200 metrů volný způsob.

Muži:

100 m mot.: 1. Dressel (USA) 49,45 - světový rekord, 2. Milák (Maď.) 49,68, 3. Ponti (Švýc.) 50,74, 4. Minakov (Rus.) 50,88, 5. Majerski (Pol.) 50,92, 5. Temple (Austr.) 50,92, 7. Martínez (Guat.) 51,09, 8. Miladinov (Bulh.) 51,49.

Ženy:

200 m znak: 1. McKeownová (Austr.) 2:04,68, 2. Masseová (Kan.) 2:05,42, 3. Seebohmová (Austr.) 2:06,17, 4. Whiteová 2:06,39, 5. Baconová (obě USA) 2:06,40, 6. Rucková (Kan.) 2:08,24, 7. Pcheng Sü-wej 2:08,26, 8. Liou Ja-sin (obě Čína) 2:08,48.

800 m v. zp.: 1. Ledecká (USA) 8:12,57, 2. Titmusová (Austr.) 8:13,83, 3. Quadarellaová (It.) 8:18,35, 4. Grimesová (USA) 8:19,38, 5. Wang Ťien-ťia-che (Čína) 8:21,93, 6. Melvertonová (Austr.) 8:22,25, 7. Köhlerová (Něm.) 8:24,56, 8. Kirpičnikovová (Rus.) 8:26,30.

Smíšená štafeta 4x100 m pol. záv.: 1. Británie (Dawsonová, Peaty, Guy, Hopkinová) 3:37,58 - světový rekord, 2. Čína China (Sü Ťia-jü, Jen C'-pej, Čang Jü-fej, Jang Ťün-süan) 3:38,86, 3. Austrálie (McKeownová, Stubblety-Cook, Temple, McKeonová) 3:38,95, 4. Itálie 3:39,28, 5. USA 3:40,58, 6. Nizozemsko 3:41,25, 7. Rusko 3:42,45, 8. Izrael 3:44,77.