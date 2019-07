Dressel, Smithová a Čupkov překonali na plaveckém MS rekordy

Kwangdžu (Korea) - Tři světové rekordy padly v dnešním finálovém bloku mistrovství světa v plavání. Titul z překonání historického maxima vytěžil jen Anton Čupkov na 200 metrů prsa, který obhájil zlato z Budapešti. Caeleb Dressel na 100 metrů motýlek i sedmnáctiletá znakařka Regan Smithová na dvoustovce zazářili v semifinále. Celkem tak na šampionátu v korejském Kwangdžu bylo dosud k vidění sedm světových rekordů. Znakařka Simona Kubová obsadila v rozplavbách dvoustovky 19. místo a časem 2:11,29 zaostala o 57 setin za postupem.

Čupkov se v nabitém finále na poslední padesátce posunul z pátého místa na první a časem 2:06,12 překonal o 55 setin rekordní čas, který zaplavali v roce 2017 Ippei Watanabe a ve čtvrtečním semifinále Australan Matthew Wilson.

Wilson dnes za svým rekordním výkonem zaostal o pouhou setinu, přesto se musel spokojit se stříbrem. Bronz vybojoval další z bývalých světových spolurekordmanů Watanabe.

Legendární Američan Michael Phelps přišel v průběhu tří dnů už o druhý světový rekord. Ve středu ho Maďar Kristóf Milák předčil na motýlkářské dvoustovce a dnes mu krajan Dressel sebral historické maximum na poloviční distanci. Časem 49,50 vylepšil o 32 setin deset let starý Phelpsův výkon z mistrovství světa v Římě.

Dvaadvacetiletý Američan semifinále ovládl naprosto suverénně a v sobotu bude útočit na čtvrtý titul na tomto šampionátu. Před dvěma lety v Budapešti byl Dressel se sedmi zlatými nejúspěšnějším plavcem šampionátu a vyrovnal Phelpsovu rekordní bilanci titulů na jednom mistrovství.

Juniorka Smithová si osobní maximum zlepšila už v dopolední rozplavbě, kdy posunula vlastní juniorský světový rekord na 200 metrů znak 2:06,01. V semifinále z něj ubrala 2,66 sekundy a jako první znakařka zaplavala dvoustovku pod 2:04. Výkonem 2:03,35 překonala o 71 setin maximum Missy Franklinové z OH 2012 v Londýně. Soupeřkám nadělila více než tři sekundy.

Světový titul na 100 metrů volným způsobem obhájila Američanka Simone Manuelová a stala se teprve druhou ženou, která v této disciplíně získala alespoň dva tituly. Před ní se to povedlo jen v 70. letech minulého století Kornelii Enderové z bývalé NDR.

Vodní pólistky Spojených států vyhrály potřetí za sebou turnaj mistrovství světa. Ve finále se Američanky utkaly stejně jako před dvěma lety v Budapešti se Španělkami a zvítězily 11:6. V boji o bronz porazila Austrálie 10:9 Maďarsko. Američanky prošly celým turnajem bez porážky a získaly už celkově šestý titul.

Znakařka Kubová byla na 200 m devatenáctá, semifinále jí uniklo

Znakařka Simona Kubová obsadila v rozplavbách dvoustovky 19. místo a na rozdíl od předchozích dvou individuálních startů na tomto mistrovství světa nepostoupila do semifinále. Časem 2:11,29 zaostala o 57 setin za postupem. Maximem Kubové na šampionátu v korejském Kwangdžu tak zůstane devátá příčka na stovce, kde jí finále uniklo o osm setin. Na první finálovou účast v bazénu česká výprava stále čeká.

Kubová před dvoustovkou tušila, že pro ni semifinále bude asi viset vysoko. Dnes byla o 1,37 sekundy pomalejší než při svém českém rekordu z roku 2014, ale zaplavala nejrychleji letos. "Jsem naprosto nadšená časem, protože už jsem hodně dlouho neplavala takhle rychle. Samozřejmě by to bylo lepší pod 2:11, ale cíl byl plavat pod 2:12, takže jsem opravdu ráda. Je to hrozně o tempu. Zvlášť pro mě jako spíš sprinterku je těžší nastavit tempo na první stovku, aby mi zbyly síly na tu druhou," uvedla Kubová v tiskové zprávě svazu.

I na dvoustovce se přiblížila limitu pro olympijské hry v Tokiu, za požadovaným časem 2:10,39 dnes zaostala necelou sekundu. "Jsem ráda, že se k té stovce vracím, i kvůli olympiádě. Myslím, že z dvoustovky jsem měla největší traumata. Jsem ráda, že se tomu furt přibližuju. Limit mám ale splněný na stovku, takže bych tu dvoustovku mohla plavat," dodala Kubová.

Do kraulařské osmistovky nastoupila americká hvězda Katie Ledecká, která na tomto mistrovství světa stále čeká na zlato. Na čtyřstovce prohrála s Australankou Ariarne Titmusovou a dvoustovku a patnáctistovku pak vynechala kvůli nemoci. Objevila se až ve čtvrtek v kraulařské štafetě na 4x200 metrů, kde Američanky skončily druhé. Další šanci bojovat o své patnácté světové zlato bude mít v sobotu, protože druhým časem z rozplaveb na 800 metrů postoupila do finále.

Bazénové plavání - finále:

Muži:

200 m znak: 1. Rylov (Rus.) 1:53,40, 2. Murphy (USA) 1:54,12, 3. Greenbank (Brit.) 1:55,85, 4. Kawecki (Pol.) 1:56,37, 5. Irie (Jap.) 1:56,52, 6. Pebley (USA) 1:56,72, ...v rozplavbách 27. Franta (ČR) 2:00,52.

200 m prsa: 1. Čupkov (Rus.) 2:06,12 - světový rekord, 2. Wilson (Austr.) 2:06,68, 3. Watanabe (Jap.) 2:06,73, 4. Stubblety-Cook (Austr.) 2:07,36, 5. Koch (Něm.) 2:07,60, 6. Wilson (USA) 2:08,10.

4x200 m v. zp.: 1. Austrálie (Lewis, Chalmers, Graham, Horton) 7:00,85, 2. Rusko (Dovgaljuk, Vekoviščev, Krasnych, Maljutin) 7:01,81, 3. USA (Seliskar, Pieroni, Apple, Haas) 7:01,98, 4. Itálie 7:02,01, 5. Británie 7:02,04, 6. Čína 7:04,74.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. Manuelová (USA) 52.04, 2. Campbellová (Švéd.) 52,43, 3. Sjöströmová (Švéd.) 52,46, 4. McKeonová (Austr.) 52,75, 5. Rucková (Kan.) 53,03, 6. Heemskerková (Niz.) 53,05, ...v rozplavbách 19. Seemanová 54,62, 31. Apostalonová (obě ČR) 55,51.

200 m prsa: 1. Jefimovová (Rus.) 2:20,17, 2. Schoenmakerová (JAR) 2:22,52, 3. Pickremová (Kan.) 2:22,90, 4. Jie Š'-wen (Čína) 2:23,15, 5. Renshawová (Brit.) 2:23,78, 6. Wogová (Kan.) 2:25,14.

Semifinále:

Muži:

100 m mot.: 1. Dressel (USA) 49,50 - světový rekord.

Ženy:

200 m znak: 1. Smithová (USA) 2:03,35 - světový rekord.