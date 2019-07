Dressel i Hosszúová v Koreji přepsali plavecké rekordy

Kwangdžu (Korea) - Caeleb Dressel a Katinka Hosszúová se na mistrovství světa plavců v Kwangdžu zapsali do historie novými rekordy. Dvaadvacetiletý Američan jako první posbíral na jednom šampionátu osm medailí, což nedokázal ani jeho legendární krajan Michael Phelps. Hvězdná Maďarka opět vyhrála polohový závod na 400 metrů a jako první plavkyně získala pět titulů v jedné disciplíně.

Před dvěma lety v Budapešti Dressel vyrovnal Phelpsův rekord sedmi zlatými závody, nyní z Koreje odjel s osmi kovy - šesti zlaty a dvěma stříbry, kterým završil úctyhodnou sbírku v polohové štafetě. Předtím vyhrál kraulařskou padesátku i stovku, stejné motýlkářské distance, dvě štafety a druhý byl v mixové polohové štafetě.

Třicetiletá Hosszúová časem 4:30,39 porazila Číňanku Jie Š'-wen o téměř dvě sekundy. Světová rekordmanka a trojnásobná olympijská šampionka navázala v polohovce na MS na triumfy z let 2017, 2015, 2013 a 2009. Česká reprezentantka Barbora Závadová skončila v rozplavbách na 21. místě.

Češi odjeli z MS po deseti letech bez jediné finálové účasti. "Vypadá to, že vystoupení nebylo úplně dobré, ale odstupy od finále jsou tak malé, že to z mého pohledu nevidím tak hrozně. Byť jsme nějaké finále chtěli," zhodnotil šéftrenér Vlastimír Perna pro sport.cz.

Mezi kraulaři potvrdila nadvládu Simone Manuelová, která po stovce ovládla v Koreji i padesátku. Vyhrála časem 24,05, obhájkyni a světovou rekordmanku Sarah Sjöströmovou ze Švédska porazila o dvě setiny a navázala na triumf ze stovky. Oba kraulařské sprinty na jednom šampionátu ovládla jako první Američanka v historii.

Manuelová na šampionátu slavila celkem šest medailí. Dnes získala zlato v polohové štafetě, v němž Američanky časem 3:50,40 vylepšily vlastní světový rekord o více než sekundu.

Na prsařské padesátce zvítězila rovněž dvaadvacetiletá Američanka Lilly Kingová a v Koreji posbírala tři tituly. Dnes vyhrála za 29,84 před teprve čtrnáctiletou Italkou Benedettou Pilatovou, kterou porazila o 16 setin.

Výprava USA byla v bazénu suverénně nejúspěšnější, získala 27 medailí včetně 14 zlatých. Druhá skončila Austrálie s 19 kovy, z toho pěti nejcennější hodnoty.

Kraulař Micka skončil na MS na 1500 m desátý

Čtyřiadvacetiletý Micka si dnes zapsal desátý čas stejně jako na osmistovce, ale ve své hlavní disciplíně měl vyšší ambice. Po osmých místech na předchozím mistrovství světa v Budapešti i na loňském evropském šampionátu a hlavně po letošním českém rekordu ve Stockholmu mohl pomýšlet na finále. Za svým maximem však zaostal o více než deset sekund a od poslední postupové příčky ho dělily čtyři sekundy. Nejrychlejší čas 14:45,80 zaplaval italský olympijský vítěz Gregorio Paltrinieri.

Český rekordman neskrýval své rozčarování. "I velkou cenu Pardubic jsem jel o vteřinu rychleji," posteskl si v rozhovoru pro deník Sport. "Kdybych jel na úrovni osobáku, tak jdu do finále s přehledem z pátého místa. Desáté místo na světě je hezké, ale pro tohle umístění a čas jsem sem nejel,“ zhodnotil své vystoupení.

Chybu viděl pravděpodobně v příliš rychlém začátku. "Šel jsem do toho po hlavě. Příště si musím líp rozvrhnout síly a naučit se plavat první stovku víc na pohodu. Ne to tam vypálit," řekl Micka. Na druhé obrátce měl druhý nejlepší čas 56,92. Byl tam o 64 setin dřív než Paltrinieri a ještě po 300 metrech byl rychlejší než olympijský vítěz, pak se ale začal propadat.

Apostalonová se v rozplavbě na 50 volný způsob přiblížila časem 25,30 na dvě setiny svému loňskému osobnímu rekordu, ale stačilo to jen na 24. místo. "Chtěla bych jet pod 25. Měla jsem trochu víc zrychlit posledních pár metrů," řekla čtyřiadvacetiletá plavkyně, která žije a většinou závodí ve Spojených státech.

Olympijský limit se jí v Kwangdžu splnit nepodařilo, ale pomohla k postupu do Tokia kraulařské štafetě. Nejrychlejší na padesátce byla švédská světová rekordmanka Sarah Sjöströmová, sedminásobná mistryně světa, která na své první zlato v Kwandgdžu zatím stále čeká.

Znakař Franta zakončil své účinkování na šampionátu 31. místem v závodě na 50 m v čase 25,69. V rozhovoru pro Sport prozradil, že se v bazénu špatně orientoval a dvakrát narazil na kraj dráhy. "Snažil jsem se plavat podle stropu, ale byl blbě seřízlý. Do lajny jsem narazil palcem a bokem. Mně se to stává docela často. Možná se na ten strop moc soustředím," řekl Franta.

Nejlepším výsledkem pro něj v Koreji zůstává 20. příčka a český rekord na dvojnásobné trati. Poslední českou nadějí je Barbora Závadová, která se v neděli představí v dlouhé polohovce.

Dressel přidal na MS v Kwangdžu další dvě zlaté medaile

Americký plavec Caeleb Dressel vyhrál na mistrovství světa v Kwangdžu kraulařský sprint i motýlkářskou stovku a získal čtvrté a páté zlato. V součtu s předchozím šampionátem už na dvanáct titiulů, dnes ho čeká ještě smíšená kraulařská štafeta. Prvního zlata se v Koreji dočkala Švédka Sarah Sjöströmová.

Dvaadvacetiletý Dressel nejprve ovládl 50 m volný způsob. Brazilce Bruna Fratuse a Řeka Kristiana Golomějeva, kteří se podělili o druhé místo, porazil o více než čtyři desetiny. O pár minut později byl jasně nejrychlejší i na 100 m motýlek. Za vlastním světovým rekordem, který semifinálovým časem 49,50 sebral fenomenálnímu krajanovi Michaelu Phelpsovi, zaostal o 16 setin.

Předloni v Budapešti byl Dressel se sedmi zlatými nejúspěšnějším plavcem šampionátu a vyrovnal Phelpsovu rekordní bilanci titulů na jednom mistrovství. Letos může tento výkon vyrovnat, kromě dnešní smíšené štafety by se měl představit ještě v nedělní polohovové štafetě. Ze smíšeného polohového závodu má navíc stříbro.

Pětadvacetiletá Sjöströmová ukončila čekání na zlato z Kwangdžu vítězstvím na motýlkářské padesátce. Dosud v Koreji vybojovala stříbro a dva bronzy, celkem už má na kontě osm světových titulů.

Výsledky mistrovství světa v plaveckých sportech

Bazénové plavání - finále:

Muži:

1500 m v. zp.: 1. Wellbrock (Něm.) 14:36,54, 2. Romančuk (Ukr.) 14:37,63, 3. Paltrinieri (It.) 14:38,75, 4. Aubry (Fr.) 14:44,72, 5. Christiansen (Nor.) 14:45,35, 6. Acerenza (It.) 14:52,05, ...v rozplavbách 10. Micka (ČR) 14:59,05.

50 m znak: 1. Waddell (JAR) 24,43, 2. Rylov 24,49, 3. Kolesnikov (oba Rus.) 24,51, 4. Murphy 24,53, 5. Andrew (oba USA) 24,58, 6. Jü Ťia-jü (Čína) 24,64, ...v rozplavbách 31. Franta (ČR) 25,69.

400 m pol. záv.: 1. Seto (Jap.) 4:08,95, 2. Litherland (USA) 4:09,22, 3. Clarebut (N. Zél.) 4:12,07, 4. Pons (Šp.) 4:13,30, 5. Bernek (Maď.) 4:13,83, 6. Šemberejev (Ázerb.) 4:14,10.

4x100 m pol. št.: 1. Británie (Greenbank, Peaty, Guy, Scott) 3:28,10, 2. USA (Murphy, Wilson, Dressel, Adrian) 3:28,45, 3. Rusko (Rylov, Prigoda, Minakov, Morozov) 3:28,81, 4. Japonsko 3:30,35, 5. Austrálie 3:30,42, 6. Brazílie 3:30,86.

Ženy:

50 m v. zp.: 1. Manuelová (USA) 24,05, 2. Sjöströmová (Švéd.) 24,07, 3. Campbellová (Austr.) 24,11, 4. Blumeová (Dán.) 24,12, 5. Kameněvová (Rus.) 24,31, 6. Kromowidjojová (Niz.) 24,35, ...v rozplavbách 24. Apostalonová (ČR) 25,30.

50 m prsa: 1. Kingová (USA) 29,84, 2. Pilatová (It.) 30,00, 3. Jefimovová (Rus.) 30,15, 4. Atkinsonová (Jam.) 30,34, 5. Carrarová (It.) 30,49, 6. Hansenová (Austr.) 30,84.

400 m pol. záv.: 1. Hosszúová (Maď.) 4:30,39, 2. Jie Š'-wen (Čína) 4:32,07, 3. Ohašiová (Jap.) 4:32,33, 4. Pickremová 4:36,72, 5. Overholtová (obě Kan.) 4:37,42, 6. McHughová (USA) 4:38,34, ...v rozplavbách 21. Závadová (ČR) 4:48,93.

4x100 m pol. št.: 1. USA (Smithová, Kingová, Dahliaová, Manuelová) 3:50,40 - světový rekord, 2. Austrálie (Athertonová, Hansenová, McKeonová, Campbellová) 3:53,42, 3. Kanada (Masseová, Pickremová, MacNeilová, Oleksiaková) 3:53,58, 4. Itálie 3:56,50, 5. Čína 3:57,11, 6. Japonsko 3:58,14.