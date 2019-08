Dream Team USA má největší osobnost na lavičce - kouče Popoviche

Šanghaj - Výběr basketbalistů Spojených států amerických, s posilami z NBA tradičně přezdívaný Dream Team, nemá na mistrovství světa v Číně tentokrát úplně hvězdnou soupisku a největší osobnost má na lavičce. Sedmdesátiletý Gregg Popovich, který vede v NBA San Antonio, je trenérskou legendou s pěti triumfy v nejlepší lize světa.

"Je to pro Ameriku naprostá legenda. A myslím, že by vás neměl úplně v lásce, co se týče novinářů," řekl jediný současný český zástupce v NBA Tomáš Satoranský médiím. "Je to trenér s největším respektem v týmech, působí jako evropský kouč, jeho slovo má v týmu váhu. Vytvořil dobrý tým a ví, co dělá. Steve Kerr je jeho asistent, takže legendární realizační tým," doplnil Satoranský.

San Antonio podle něj pod Popovichem hraje chytrý basketbal. "Nestřílí moc dvojek, spíše za tři. Naopak druhý tým nutí, aby střílel dvojky, protože percentuálně mají vyzkoušené, že to funguje. Myslím, že tady budou hrát hodně rychle, v San Antoniu zase tak rychle neběhají, ale americký basket je založený na té agresivitě a rychlých protiútocích," uvedl Satoranský.

"Na mistrovství světa si vybíral hráče, kteří se hodí pro basketbal FIBA. Překvapuje mě, že právě Khris Middleton mi pro to přijde jako dobrý prototyp. Neviděl jsem dost jejich zápasů, jen nějaké úseky proti Austrálii, ale ta jejich základní pětka je samozřejmě hodně silná," podotkl Satoranský.

"Je to legenda. Nemusím o tom mluvit zdlouha. Taky má legendární interview, jsou skvělá. Ale hlavně je to díky tomu, jak si na hřišti vedou jeho týmy. Srovnávat to s Evropou je ošidné, nemáte takovou kvalitu hráčů. Pro mě je obrovská čest vést na střídačce tým proti Popovichovu celku," připomněl izraelský trenér českého týmu Ronen Ginzburg i Popovichova mediální vyjádření, která bývají originální.

Nebere ale zápas s USA jako nějaký trenérský souboj. "Nevím, jestli to nazývat vyloženě výzvou, na hřišti jsou vždycky hráči. Když to bude vyrovnané a já dokážu zápas jako kouč ovlivnit, to by bylo jiné," doplnil Ginzburg.

"Vím, že hrají teď podobně jako San Antonio. S těmito hráči to opravdu funguje. Myslel jsem si, že v Nymburku a s reprezentací hrajeme rychle. Pak jsem viděl jejich zápasy a říkal si, jestli náhodou nemám něco s počítačem. To je rychlost, Za dvě tři sekundy jsou blízko vašeho koše. Přechod je skvělý, okamžitý. Rychlý start útoku," dodal Ginzuburg.

Satoranský detailně zná i sestavu USA. "Kemba Walker je jejich nejlepší hráč. Má status hráče All Star. Hrozně rychlý hráč, malinký. Jsem zvědavý, co na něj vymyslíme za obranu, ale rozhodně je to jeden z nejrychlejších střelců. Donovan Mitchell je pro mě největší talent v tom výběru. Líbilo se mi, jak hrál za Utah, myslím, budoucí hráč All Star. Je atletický a jeden z lepších obránců," popsala letní posila Chicaga z Washingtonu.

"Marcus Smart dokáže změnit rytmus zápasu a je nepříjemný v obraně. U Khrise Middletona je pro mě překvapení, že zatím moc nehraje. Je to jeden z nejlepších hráčů a střelců, hlavně za dva a tři body," navázal Satoranský.

"U Derricka Whitea je překvapení, že tam je. Myslím, že je to dané hodně těmi omluvenkami. Líbí se mi, je i trochu podobný mně, hraje v San Antoniu a myslím, že se může zapojit a udělat něco ode všeho. Není to přímo střelec nebo přihrávač, ale hraje dobře tam, kde tým potřebuje," řekl Satoranský.

Jaysona Tatuma označil za obrovský talent. "Dává speciálně hodně těžké střely. Nepatří k těm nejlepším obráncům na standardy NBA, ale spolu s Brownem a Mitchellem nejlepší atleti. Jaylen Brown je podobný jako Tatum a ještě možná trochu silnější, nedává tak těžké střely, ale pozičně je to lepší střelec," prohlásil.

"Harrison Barnes je nejsilnější v dolním postavení, nejsilovější hráč. Joe Harris běhá kolem clon, je to ryzí střelec, vyhrál vloni i trojkovou soutěž All Star Game. Je hodně snaživý, i v obraně vykazuje hodně aktivity," uvedl Satoranský.

Myles Turner je podle něho jedním z nejlepších blokařů v NBA. "Skáče úplně na všechno, zároveň i jeden z nejlepších střelců z dálky. To je dost podobné s Brookem Lopezem, který dal myslím nejvíc trojek v historii jako pivot. Mason Plumlee je výborný přihrávač. Je na tvrdou práci. Výborně přihrává," doplnil.

Satoranskému se přes Lopeze povedla v NBA ukázková smeč. "To byly takové vteřiny štěstí a slávy. V NBA se toho zase moc neděje, když přes vás někdo zasmečuje, protože těch šancí je tam hodně, ale je to zároveň výborný blokař. Na to určitě v zápase myslet nebude," smála se česká hvězda.