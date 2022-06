Drážďany hostí český kulturní festival Všechnu moc imaginaci!

Drážďany - Díla stovky umělkyň a umělců, zvučná jména, ale i vycházející hvězdy kulturní scény, nové inspirativní instalace a také neotřelé pohledy na již známou tvorbu nabízí návštěvníkům umělecký festival nazvaný Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech. Festival, který dnes v saské metropoli začal a který spolupořádají Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) a Česko-německý fond budoucnosti, nezakrývá odkazy na dědictví umělecké avantgardy meziválečného Československa. To tehdy bývalo svobodomyslnou oázou kulturního světa. Nyní mají takové ambice Drážďany, jak ČTK řekl hlavní kurátor festivalu a bývalý ředitel Národní galerie Praha Jiří Fajt.

Festival chce Němcům ukázat současnou českou kulturní scénu a zároveň přilákat Čechy do saské metropole za jinou než klasickou kulturou. "Drážďany každý vnímá jako město, kam se jezdí za klasickým uměním, za starými mistry ve Zwingeru, za Sixtinskou madonou od Raffaela, za Kunstkomorou a těmi nádhernými zlatnickými předměty, už méně ale Drážďany fungují na scéně současného umění. Do Drážďan se zatím za kvalitním současným uměním příliš nejezdilo a my bychom to rádi s kolegy ze Státních uměleckých sbírek změnili," řekl Fajt, který od loňského září pracuje pro SKD. Zde má na starosti programové a zahraniční aktivity.

"Cílem tohoto programově pestrého festivalu zaměřeného na přeshraniční dialog v oblasti umění a kultury je představit nejzajímavější pozice českého výtvarného, slovesného a performativního umění," řekl Fajt. "Vedle řady nastupujících umělců a umělkyň se samozřejmě setkáme i s předními osobnostmi současné české umělecké scény. Česká sezóna tak nabídne mimořádně velkorysý prezentační prostor českým umělcům a umělkyním, a to v prostředí kulturně inspirativního Německa," uvedl.

"Kromě toho vnímáme Českou sezónu jako nový formát, který bychom chtěli v příštích letech dále rozvíjet, abychom v Drážďanech etablovali kulturní setkání mezi Německem, Českou republikou, Polskem a dalšími zeměmi střední a východní Evropy v oblasti umění a kultury," řekl.

Fajt vnímá Českou sezónu i jako součást vyrovnání letitého kulturního dluhu mezi oběma sousedy. "Kteří sice sdílejí společnou hranici, ale ještě donedávna, každopádně za existence východního Německa a socialistického Československa, toho o sobě příliš nevěděli," uvedl. Stejný názor zastává i ředitelka SKD Marion Ackermannová.

"Pohybujeme se na neprobádaném území. Víme toho o sobě příliš málo," řekla Ackermannová.

Česká sezónu se podle Fajta stává pilotním projektem nového formátu mezinárodní kulturní spolupráce. SKD by chtěl založit tradici každoročních letních sousedských německo-česko-polských kulturních dialogů, takzvaných Drážďanských festivalů umění.

"Chceme v Drážďanech vytvořit centrum prezentací, setkávání a diskuzí nad uměleckými díly ze střední a středovýchodní Evropy," řekl Fajt. Ten spolu s Ackermannovou prohlašuje, že tento region pro SKD nekončí v průlivu Bospor, ale pokračuje do hloubi Turecka. Fajt zároveň zdůraznil, že svůj post v SKD chce využít i k podpoře kvalitních českých umělců, kteří se kvůli nedostatečné státní podpoře jen obtížně prosazují.

A takoví umělci dostali prostor i na nynějším festivalu. Česká sezóna má čtyři programové body, ve kterých se postupně objeví začínající umělci i přední osobnosti současné české kulturní scény. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy, divadelní a filmová představení, autorská čtení, umělecké performance nebo interaktivní muzejní laboratoř pro hybridní umělecké akce.

Dnes začala část nazvaná Relocated, která do veřejného prostoru uvádí sochařské instalace Čestmíra Sušky, Františka Skály, Michala Gabriela, Mileny Dopitové, Davida Černého, Krištofa Kintery a Jakuba Nepraše. Jejich umělecké objekty jsou k vidění mimo jiné na náměstí Georga Treue či na Brühleho terase u labského nábřeží.

Je zde mimo jiné plastika s názvem Quo vadis výtvarníka Davida Černého, kterou Češi i Němci dobře znají. Dílo představuje trabant, kterému před třiceti lety Černý dal lidské nohy. Učinil tak v reakci na masový útěk východních Němců přes západoněmecké velvyslanectví v Praze v roce 1989. V Drážďanech také nechybí další ikonické Černého dílo - Miminka.

Miminka Češi znají mimo jiné z televizního vysílače na Žižkově, na který byla umístěna. Fajt prohlásil, že měl představu, že batolata mohla podobně jako po žižkovském vysílači šplhat i po zdi kostela Panny Marie (Frauenkirche) na drážďanském náměstí Neumarkt. "Kolegové mě ale rychle zchladili, když mi řekli, že něco takového není na takovémto svatostánku možné," dodal Fajt.