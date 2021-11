Dražba předmětů zesnulé zpěvačky Winehouseové vynesla miliony dolarů

Los Angeles - Na více než čtyři miliony dolarů (87 milionů Kč) se vyšplhal výtěžek víkendové dražby stovek předmětů z majetku po britské zpěvačce Amy Winehouseové. Peníze dostane nadace, kterou zřídili její rodiče s cílem pomáhat mladým lidem bojujícím se závislostmi. Mnohé z nabízených položek se při aukci konané v Los Angeles prodaly za částky několikanásobně převyšující cenové odhady, informoval zpravodajský web BBC.

Platilo to i v případě šatů, v nichž Winehouseová v srbském Bělehradě v červnu 2011 přišla na svůj poslední koncert. Černozelený oděv se vydražil za přibližně 243.000 dolarů (přes pět milionů Kč), tedy za více než desetinásobek horní hranice odhadu.

Winehouseová zemřela měsíc po vystoupení v srbské metropoli na otravu alkoholem. Rodačce z Londýna bylo 27 let. Nejvíce ji proslavilo druhé album Back to Black z roku 2006 s hity Rehab nebo Love is a Losing Game. Během krátkého působení na popové scéně získala mimo jiné šest cen Grammy, kromě hudební tvorby ji proslavily i osobní problémy a konfrontace s reportéry bulvárních médií.

Do dražby pořádané společností Julien's Auctions šlo asi 800 předmětů poskytnutých správci majetku zesnulé zpěvačky, od šatů a kalhot přes kousky spodního prádla až po hudební nástroje, knihy a desky. Očekávání výrazně překonala například i konečná cena kabelky, kterou si Winehouseová vzala v roce 2007 na předávání cen Brit Awards. Za doplněk značky Moschino ve tvaru srdce zaplatil nový majitel 204.800 dolarů.

Za 19.200 dolarů se pak prodala kovová pouliční značka s adresou Camden Square a ručně napsanými vzkazy od fanoušků, kteří takto Winehouseové po její smrti vzdali hold. Právě ve čtvrti Camden na severu Londýna prožila zpěvačka své poslední chvíle.

Některé z předmětů prodaných ve víkendové aukci budou nyní vystaveny v Muzeu designu v nedalekém Kensingtonu, než budou předány úspěšným dražitelům.