Třinec - Jediná výhra dělí hokejisty Třince od zisku extraligového titulu a slovenský útočník Vladimír Dravecký upozorňuje, že je potřeba brát nedělní domácí mečbolovou bitvu s Libercem v šestém finále jako každý jiný zápas. Po pátečním dárku ke 43. narozeninám pro trenéra Václava Varaďu v podobě důležitého třetího bodu v sérii se soustředí Oceláři na poslední krok.

Třinec v pátek vyhrál v Liberci díky brance Ondřeje Kovařčíka v čase 86:11, přestože v utkání dvakrát prohrával, a potřetí se v sérii dostal do náskoku. "Užijeme si výhru. Jsem velmi rád, že jsme trenérovi dali dárek k narozeninám a teď už se budeme připravovat na další zápas," řekl novinářům Dravecký.

Oceláři zlomili ve svůj prospěch pátý nejdelší zápas v historii české extraligy. "Člověk na to nekouká, jestli je to dlouhý nebo krátký zápas, jsme samozřejmě velmi rádi, že se nám to podařilo. Myslím, že je to velmi důležitý krok do dalšího průběhu série," prohlásil třiatřicetiletý rodák z Košic.

V prvním prodloužení byli Oceláři hodně pod tlakem domácích Bílých Tygrů, ale rozhodnout jim nedovolili. "Místy nás zatlačili, ale dobře jsme to odbránili, ale pak se hra trošku vyrovnala. Jsme zkušené mužstvo, po prvním prodloužení jsme si odpočinuli a něco si řekli. Věřili jsme, že ve druhém prodloužení gól dáme. Měli jsme tam víc šancí než soupeř a dali jsme ho zaslouženě," řekl Dravecký.

Je mu jasné, že souboj s nejlepším týmem základní části není zdaleka rozhodnutý a o Masarykův pohár se svede ještě tuhá bitva. "Je to finále a hraje se až do konce," uvedl Dravecký.

Byl v kádru Ocelářů v roce 2015, kdy Slezané ze stavu 1:3 ve finále s Litvínovem vyrovnali na 3:3 na zápasy, ale nakonec v rozhodujícím sedmém zápase prohráli na vlastním ledě 0:2. "Něco si k tomu povíme. Je to pro nás jako každý jiný zápas. Samozřejmě do toho dáme všechno, abychom byli úspěšní," má jasno Dravecký, že nikdo nebude hlavou v oblacích.

Dravecký, který v letošním play off vypomáhal i v obraně, ale poslední tři zápasy sehrál opět v útoku, se asistencí podílel v pátek na vyrovnání na 1:1. Ve 23. minutě po brejku trefil jeho přihrávku vzduchem před gólmanem Romanem Willem Erik Hrňa.

"Viděl jsem, že na mě obránce trošku vyjel, tak jsem se ještě kousnul a přebruslil jsem ho. Musel jsem mu přehodit hokejku a Erik to parádně trefil. Měl správný drajv do brány," popsal situaci Dravecký.