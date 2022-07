Dramatický závod F1 v Británii vyhrál Sainz a slaví první triumf v kariéře

Silverstone (Británie) - Španěl Carlos Sainz vyhrál dramatickou Velkou cenu Británie a při jubilejním 150. startu ve formuli 1 získal premiérové vítězství. Sedmadvacetiletý jezdec Ferrari triumfoval na trati v Silverstonu před Sergiem Pérezem z Red Bullu a Lewisem Hamiltonem z Mercedesu. Úřadující mistr světa a vedoucí muž šampionátu Max Verstappen z Red Bullu dojel po potížích s monopostem sedmý. Jeho náskok v čele MS před Pérezem se ztenčil na 34 bodů.

"Nevím, co říct, je to úžasné. Opravdu speciální den. Získat první výhru po 150 závodech, s ferrari a ještě v Silverstonu… Nemohl jsem chtít víc. Na tenhle den nikdy nezapomenu," řekl po dojezdu před televizními kamerami Sainz, který se stal 40. vítězem v týmu Ferrari.

O pořadí na stupních vítězů rozhodlo posledních deset kol. Po potížích Estebana Ocona z Alpine a vyjetí safety caru vyměnila většina pilotů v čele pneumatiky na nejměkčí směs a po restartu svedli řadu soubojů. Na ně doplatil hlavně druhý jezdec Ferrari Charles Leclerc. Ten zůstal na starých gumách a propadl se z první na čtvrtou příčku.

"Na konci jsem do toho dal vše, ale nestačilo to, což je zklamání," uvedl Leclerc, jenž po závodě hovořil s šéfem tým Mattiou Binottem. "Snažil se mě rozveselit, to je vše. Musíme se na to podívat z celkového pohledu. Já vidím jen svůj závod a podle mě jsem ztratil spoustu času. To je ale jen můj pohled a musím vidět i ten celkový. Nechci, aby se vše soustředilo na můj neuspokojivý závod. Vyhrát první podnik ve formuli 1 je pro mého kolegu velmi speciální," doplnil Leclerc.

Závod na hodinu zastavila děsivě vypadající nehoda pěti jezdců po startu. Nejvíce na ni doplatil Čou Kuan-jü z Alfy Romeo, jehož vůz se po kontaktu s Georgem Russellem převrátil, vylétl mimo trať a v ochranné zóně přeskočil bariéru do ochranného pletiva. Čínský jezdec skončil v péči lékařů stejně jako Alexander Albon z Williamsu. Oba však byli při vědomí.

"Jsem ok. Halo (ochranný systém hlavy) mě dnes zachránil. Díky všem za povzbuzující zprávy," napsal na twitteru Čou Kuan-jü. Albon odletěl na prohlídku do nemocnice.

Závod v Silverstonu sledovalo rekordních 142 tisíc fanoušků. Za celý víkend jich na okruh dorazilo 401 tisíc. Ještě před startem museli mechanici na poslední chvíli upravovat Leclercův vůz. K odvážné strategii se zase odhodlal druhý Verstappen, který nasadil nejměkčí směs pneumatik, s níž chtěl v úvodu zaútočit na vítěze kvalifikace Sainze. To se mu po startu také povedlo a po první zatáčce šel do vedení.

Jeho další snahu však zastavila hromadná nehoda za ním. Ještě na úvodní rovince narazil Pierre Gasly do Russella a ten pro změnu do Čou Kuan-jüa, jehož vůz skončil v ochranné zóně až za bariérou. Na další kolize doplatili také Júki Cunoda z Alpha Tauri, Ocon a Albon.

Rodák ze Šanghaje Čou Kuan-jü byl po několika minutách vyproštěn a odvezen do zdravotnického zařízení stejně jako Albon. Ostatní jezdci vyvázli bez újmy. Při přerušení závodu se na trať dostali také protestující aktivisté, proti nimž musela zasáhnout policie.

Závod byl po hodině restartován ve stejném pořadí, jako začal. Vrátili se do něj také Cunoda s Oconem, jimž mechanici stihli opravit vozy. Verstappen tentokrát nasadil tvrdší směs gum a svedl po obnoveném startu těsný souboj se Sainzem. Španěl ale tentokrát po agresivním manévru vedoucí příčku udržel.

Do boje o čelo se zapojili také třetí Leclerc a čtvrtý Pérez. Mexičan ale poškodil vůz, musel zastavit v boxech pro výměnu předního křídla a propadl se na chvost.

V desátém kole chyboval Sainz, vyjel mimo trať a Verstappen se ujal vedení. Pilot Red Bullu ale začal o dvě kola později zpomalovat a vzhledem k domnělému defektu se stavil pro nové pneumatiky. Úřadující mistr světa ale i po návratu hlásil potíže s vozem a ztrácel.

V 21. kole zastavil pro výměnu pneumatik Sainz a o chvíli později ho následoval Leclerc. Do vedení šel v tu chvíli k radosti britských fanoušků Hamilton. O deset kol později Ferrari nařídilo Sainzovi, aby před sebe pustil Leclerca, a Monačan poté začal nahánět vedoucího pilota Mercedesu. Ten zajel brzy také pro nové gumy a v čele tak byli opět oba piloti italského týmu.

Klíčová chvíle přišla 12 kol před koncem, kdy Ocon odstavil vůz a na trať vyjel safety car. Toho využili pro výměnu gum Sainz s Hamiltonem či Pérezem, naopak Leclerc pokračoval na opotřebované směsi.

Deset kol před koncem byl závod restartován. Sainz se ihned dostal před Leclerca do vedení. S ním pak svedli řadu soubojů také Pérez s Hamiltonem, kteří jej po boji také v závěru předjeli. Pátý za Leclercem skončil Fernando Alonso.

"Dal jsem do toho dnes vše. Chtěl jsem se měřit s oběma ferrari, Carlosovi ale gratuluji. Byla to skvělá bitva, ale byli na nás příliš rychlí na rovinkách. Pódium je pro mě bonus a udělali jsme další krok kupředu," uvedl Hamilton.

První body ve formuli 1 získal osmý Mick Schumacher z Haasu. Hned za ním dojel Sebastian Vettel, jenž dnes oslavil 35. narozeniny a před závodem se projel ve Williamsu z roku 1992.

Pořadí Velké ceny Británie: 1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:21:20,440, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -3,779, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -6,225, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -8,546, 5. Alonso (Šp./Alpine) -9,571, 6. Norris (Brit./McLaren) -11,943, 7. Verstappen (Niz./Red Bull) -18,777, 8. Schumacher (Něm./Haas) -18,995, 9. Vettel (Něm./Aston Martin) -22,356, 10. Magnussen (Dán./Haas) -24,590. Nejrychlejší kolo: Hamilton Průběžné pořadí MS (po 10 z 22 závodů): 1. Verstappen 181 b., 2. Pérez 147, 3. Leclerc 138, 4. Sainz 127, 5. Russell (Brit./Mercedes) 111, 6. Hamilton 93, 7. Norris 58, 8. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 46, 9. Ocon (Fr./Alpine) 39, 10. Alonso 28. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 328, 2. Ferrari 265, 3. Mercedes 204, 4. McLaren 73, 5. Alpine 67, 6. Alfa Romeo 51, 7. AlphaTauri 27, 8. Haas 20, 9. Aston Martin 18, 10. Williams 3.