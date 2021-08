Drama Zkouška ukazuje nelehký život dívek a žen na Blízkém východě

Karlovy Vary - Koprodukční film Zkouška, který dnes měl světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech, vypráví o nelehkých životních podmínkách žen v muslimském světě. Režisér Šaukat Amín Korki v dramatu zasazeném do válkou zničeného Iráckého Kurdistánu popisuje těžkou cestu dívky na univerzitu, která ji má zachránit před domluveným sňatkem. Příběh odvážně zkoumá v blízkovýchodní kinematografii záměrně opomíjené téma ženských práv, ale režisér ho dokázal podat formou napínavého filmu.

"Je to vůbec poprvé, co je v Hlavní soutěži karlovarského festivalu uveden film z Iráckého Kurdistánu. Jakkoli by se mohlo zdát, že bude velice specifický, je to snímek mezinárodní, kosmopolitní, natočený způsobem, kterému porozumí kterýkoli divák na celém světě," řekl ČTK programový ředitel festivalu Karel Och. Zkouška odkazuje k praxi, která se občas děje v arabských zemích, kdy se řada studentů snaží při zkouškách na univerzitu podvádět tím, že si nechá implantovat do ucha malé sluchátko a z jiného konce města jim někdo napovídá správné odpovědi.

"Hlavní hrdinka se k tomu propůjčí z důvodů poněkud odlišných, protože pokud by se nedostala na univerzitu, tak ji její patriarchální otec provdá. Což je velice současný prvek a jsme velice rádi, že tento film máme v soutěži. Musím říci, že je to asi nejnapínavější film programu, dá se nazvat thrillerem, což není obvyklé v karlovarské soutěži, ale myslím, že bude diváky mimo jiné bavit," řekl Och.

Hlavní hrdinka Rožín, která se musí dostat na univerzitu, má starší sestru Šilan, která sama trpí v manželství s despotickým manželem. Sestřin neúspěch u zkoušek je pro ni nemyslitelný, a tak se mu ze všech sil snaží zabránit. Za žádnou cenu nechce dopustit, aby sestru potkal stejný osud jako ji. Každý dobře míněný krok ale přináší jen další problémy, Šilan se porušováním pravidel stanovených rodinou komplikuje její vlastní život.

"Na filmu Zkouška se podílel německo-kurdský tým, který má sen o lepším světě. Byli jsme v Karlových Varech před pár lety a celé město i místní lidé se mi ohromně líbili. Jsem opravdu rád, že jsme tady," řekl před projekcí producent Mehmet Aktaş.

"Ráda bych poděkovala karlovarskému festivalu za to, že vyvěsil kurdskou vlajku, která reprezentuje náš film. Je to ohromná čest vidět, že tady vlaje naše vlajka, přestože nemůžeme říct, že máme vlastní stát," řekla představitelka Šilan Avan Džamalová.

Irácký Kurdistán je autonomní oblast Kurdů v severovýchodním Iráku, je prvním ústavně uznaným autonomním regionem Kurdů. Ve 37milionovém Iráku žije šest milionů Kurdů. Autonomii získali po válce v Perském zálivu v 90. letech. Irák je jedinou zemí, kde mají Kurdové autonomní území s vlastní správou - mají svůj parlament, vládu i armádu. Početná kurdská menšina, přes 11 milionů lidí, žije také v Turecku. Další Kurdové žijí v severozápadním Íránu, Sýrii, Arménii či Gruzii.