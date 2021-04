Drama v Imole vyhrál Verstappen, Hamilton vede MS o bod

Imola (Itálie) - Nizozemský jezdec Red Bullu Max Verstappen vyhrál dramatickou Velkou cenu Emilie Romagny a dotáhl se v průběžném pořadí šampionátu na vedoucího Lewise Hamiltona na rozdíl jediného bodu. Nizozemský jezdec využil chyby svého rivala, který v polovině závodu vyjel při předjíždění soupeřů o kolo zpět na mokrém asfaltu mimo trať, a vybojoval 11. triumf v kariéře.

Úřadující mistr světa Hamilton ale stihl ještě zminimalizovat ztráty a vedle posunu z deváté příčky na druhou se mu podařilo na zajet i nejrychlejší kolo závodu. Díky tomu si pilot Mercedesu udržel vedení v MS. V napínavé bitvě mu pomohl i fakt, že byl hned po jeho chybě závod ve 33. kole přerušen po tvrdé kolizi Valtteriho Bottase a George Russella. Oba jezdci vyvázli zdravotně v pořádku, ale skončili bez bodů. Divoký závod plný smyků nedokončily čtyři vozy.

"Tenhle závod byla jedna velká výzva. Nebylo snadné se udržet na trati a ani trefit správný moment, kdy přejít na suché pneumatiky. Naštěstí jsme to ale zvládli dobře. V šampionátu jsem sice za Lewisem, ale sezona je dlouhá, takže zůstávám v klidu,“ řekl v pozávodním rozhovoru Verstappen.

"Udělal jsem chybu, ale naštěstí závod dokončil. Byla tam jen jedna suchá stopa, a jakmile jsem vyjel mimo ni, nešlo zabrzdit. Měl jsem štěstí, že jsem se znovu rozjel a vrátil se na trať. Během přestávky jsem pak o dojezdu na druhém místě a vedení v mistrovství světa nepřemýšlel. Jen jsem se snažil dostat zpět do závodního nastavení. Dopadlo to ještě dobře," konstatoval Hamilton.

Start závodu vyšel nejlépe Verstappenovi, který se po pár metrech dostal ze třetí příčky i před Hamiltona a po souboji v šikaně Tamburello ho vystřídal v čele. Brit sice pozici nechtěl dát, po vzájemném střetu musel přeskákat obrubníky, odpadl mu kus předního křídla a stěžoval si, že ho nizozemský sok vytlačil, komisaři ale kolizi nijak nepotrestali.

O chvíli později nicméně musel poprvé na trať safety car po střetu Nicholase Latifiho s Nikitou Mazepinem. Mokrá trať dělala pilotům dál potíže a i za zpomalovacím vozem dostal při zahřívání pneumatik smyk Mick Schumacher, jenž urazil přední křídlo. Trable řešil i Sergio Pérez, jenž po výletu mimo trať a předjíždění za safety carem dostal později i desetisekundový trest.

Po restartu závodu a následné výměně pneumatik proto příšly další klíčové okamžiky ve 32. a 33. kole. Ty načal nejprve Hamilton, který se při předjíždění vozů o kolo ocitl trať a vedle toho, že svůj Mercedes poškodil, propadl se na deváté místo. "Omlouvám se, chlapi," kál se hned do vysílačky a i bývalý jezdec Jolyon Palmer pro BBC řekl: "Je to překvapivé, takovéto chyby Hamilton moc nedělá."

Britský jezdec mohl dokonce nabrat ztrátu jednoho kola, ale o pár desítek sekund později došlo k dalšímu dramatickému okamžiku, kdy po vzájemném kontaktu havarovali Bottas s Russellem. Oba jezdci vyvázli bez úhony, přesto se komisaři kvůli množství úlomků na trati rozhodli závod na několik desítek minut přerušit a tím dosavadní ztráty smazat. "Co to, do háje, dělal," zlobil se ještě Russell, který Bottase těsně po incidentu v jeho kokpitu vyplísnil, toho ale Palmer hájil: "Nemyslím, že by porušil pravidla. Podle mě mu tam nechal hodně prostoru. Byl to závodní incident."

Po následném návratu do akce sice v zahřívacím kole Verstappen vyjel mimo trať, ale brzy na to si začal budovat v čele jistý náskok. Velkou stíhací jízdu proto předvedl hlavně Hamilton, který se z devátého místa ještě propracoval na druhou příčku a stihl ukořistit prémiový bod za nejrychlejší kolo závodu. Třetí pak skončil Lando Norris z McLarenu, na bodech skončily i oba vozy domácího Ferrari.

Velká cena Emilie Romagny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Imole: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 2:02:34,598, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -22,000, 3. Norris (Brit./McLaren) -23,702, 4, Leclerc (Mon./Ferrari) -25,579, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -27,036, 6. Ricciardo (Austr./McLaren) -51,220, 7. Stroll (Kan./Aston Martin) -51,909, 8. Gasly (Fr./AlphaTauri) -52,818, 9. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -1:04,773, 10. Ocon (Fr./Alpine) -1:05,704. Nejrychlejší kolo: Hamilton. Průběžné pořadí (po 2 z 23 závodů): 1. Hamilton 44 b., 2. Verstappen 43, 3. Norris 27, 4. Leclerc 20, 5. Bottas (Fin./Mercedes) 16, 6. Sainz 14. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 60, 2. Red Bull 53, 3. McLaren 41, 4. Ferrari 34, 5. Aston Martin 7, 6. AlphaTauri 6, 7. Alfa Romeo 2, 8. Alpine 1.