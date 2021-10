Drama Lidi krve se vrací do česko-německého pohraničí roku 1945

Praha - Snímek Lidi krve v režii Miroslava Bambuška se vrací do poválečného Československa k osudům skutečných obyvatel bývalé obce Vitín. Filmové drama, které vznikalo šest let, se odehrává v současnosti, ale pracuje s reminiscencemi zavádějícími diváka do česko-německého pohraničí roku 1945. Fantaskní příběh o hledání vlastního sebepoznání v koloběhu dějin by měl do tuzemských kin dorazit letos v listopadu. ČTK o tom za distribuční společnost Aerofilms informovala Eliška Míkovcová.

Ústřední postavou filmu Lidi krve je Otto Hille (Miloslav König), který je najat, aby zavedl starého a těžce nemocného Leopolda Švarce (Miloslav Mejzlík) do krajiny jeho předků. Symbolické martyrium očistce jej má dovést ke smíření. Vydávají se do roku 1945 do již rozpadlé německé vesnice Vitín, která je středobodem celého příběhu a jejich společná minulost se propojuje. Otto zde potkává přízrak svého děda Otfrieda Hilleho (Karel Dobrý). Stává se svědkem událostí, které objasňují to, co Ottu v nočních můrách děsí a co starý Švarc skrývá.

Obec Vitín ležela v Českém středohoří u Malého Března. Po vysídlení německých obyvatel se do ní sice pár lidí nastěhovalo, ale postupně odcházeli, až obec zanikla.

"Film se zabývá věcmi a událostmi, které nechceme slyšet a které záměrně odsouváme na okraj, protože je obtížné s nimi žít. A toto odsouvání rodí mentální nemoc, nezájem, lhostejnost, která se rozmanitě projevuje v naší přítomnosti tím, jak lidé myslí, jak se rozhodují, jak jednají, jak volí. A tak žijeme ve světě, který je plný otázek, na které nechceme hledat odpovědi, protože jsou nepříjemné, náročné. A tím si vytváříme 'mentální Sudety'. Černou díru, o které se radši domníváme, že v ní a za ní nic není," uvedl režisér snímku Bambušek.

Film byl dokončen v květnu 2021. Natáčel se v severních a v západních Čechách, v Jihomoravském kraji, na severní Moravě, v Polsku a na Azorských ostrovech. Snímek vzniká v koprodukci s Českou televizí.

Dramatik a divadelní režisér Bambušek, který je zároveň autorem scénáře Lidi krve, napsal přes čtyřicet divadelních her, dvě operní libreta a filmové scénáře. Dlouhodobě se věnuje projektům, které vnímají kulturu jako platformu pro politické a sociální reflexe. V minulosti působil například v Národním divadle, v Divadle Na zábradlí, v HaDivadle či Studiu Hrdinů. Zaměřuje se ale i na realizace svých projektů v nedivadelních, především industriálních prostorech spojených s pamětí konkrétních událostí. Za své projekty získal mnohá tuzemská ocenění: ceny Alfréda Radoka, ceny Divadelních novin atd. Jeho poslední film Jan Hus - mše za tři mrtvé muže získal cenu Andreje Stankoviče.