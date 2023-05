Draisaitl a McDavid řídili v play off NHL výhru Edmontonu

V utkání play off zámořské NHL se z gólu raduje útočník týmu Edmonton Oilers Connor McDavid, 6. května 2023.

V utkání play off zámořské NHL se z gólu raduje útočník týmu Edmonton Oilers Connor McDavid, 6. května 2023. ČTK/AP/Steve Marcus

New York - Hokejisté Edmontonu zvítězili ve druhém kole play off NHL na ledě Vegas 5:1 a vyrovnali sérii na 1:1. Oilers rozhodli v úvodní třetině, kterou ovládli 4:0. Výhru řídili dvougólovi střelci Connor McDavid a Leon Draisaitl, který má v letošní vyřazovací části na kontě třináct tref z osmi utkání.

"Hraje neskutečně. Nevím, proč se ale lidé diví. Spoustů zápasů je nejlepším hráčem na světě a potvrzuje to pravidelně," uvedl McDavid o Draisaitlovi, který vede v letošním play off tabulku střelců i produktivity (13+4). Více gólů vstřelil úvodních osmi zápasech play off NHL v historii soutěže jen Newsy Lalonde z Montrealu v roce 1919.

Edmontonu vycházely i přesilové hry, ve kterých dal úvodní dvě branky zápasu. Draisaitl otevřel skóre z dorážky a Evan Bouchard se prosadil tvrdou ranou zpoza pravého kruhu. Třetí gól padl pro změnu v oslabení, ve kterém získal McDavid ve středním pásmu puk a únik zakončil střelou mezi betony.

Povedenou první třetinu završil Draisaitl střelou z levého kruhu po přihrávce Kailera Yamamota zpoza branky. McDavid zvýšil ve 32. minutě na 5:0 v další početní převaze, kterou využil už po osmi sekundách.

Edmonton ukázal, jak moc nebezpečný je v přesilových hrách. Už v základní části je měl nejúdernější a vytvořil nový rekord NHL využitím 32,4 procenta. V play off je ještě efektivnější a skóroval ve 14 z 25 možností.

"Speciální formace můžou rozhodovat zápasy a pracujeme na tom. Víme, že se naše přesilové hry těžko brání a dnes sehrály velkou roli," radoval se Draisaitl, který zazářil čtyřmi trefami v minulém utkání při prohře 4:6. Německý útočník je tak prvním hráčem v historii play off NHL, který skóroval alespoň šestkrát v úvodních dvou duelech série.

Vegas vystřídal od třetí třetiny gólmany a Laurenta Brossoita, který si připsal 27 zákroků, nahradil Adin Hill. Poslední dějství patřilo domácím, kteří soupeře přestříleli 14:4 a Ivan Barbašev připravil baseballovým způsobem o čisté konto Stuarta Skinnera.

"V první třetině byli lepší, hladovější. Proměnili šance, přesilové hry a odskočili nám. To je celé," vysvětlil trenér Vegas Bruce Cassidy. "Neodehráli jsme skvělý zápas. Ale stav série je 1:1. Nikdo z nás nečekal, že je přejedeme 4:0. Poučíme se z prohry a připravíme se na příští zápas tak, abychom podali lepší výkon," doplnil domácí útočník Mark Stone.

Západní konference - 2. zápas:

Vegas - Edmonton 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Branky: 42. Barbašev - 3. a 17. Draisaitl, 12. a 32. McDavid, 8. Bouchard. Střely na branku: 31:36. Diváci: 18.504. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid, 3. Bouchard (všichni Edmonton). Stav série: 1:1.