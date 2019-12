Drahoš: Dezinformačním webům je třeba omezit jejich příjmy

Praha - Boji proti šíření záměrně nepravdivých zpráv by podle senátora Jiřího Drahoše (za STAN) pomohlo, pokud by zadavatelé reklamy neinzerovali na dezinformačních webech. Provozovatelé webů by podle analytika Františka Vrabela měli mít stejnou odpovědnost za obsah jako vydavatelé. Uvedli to na konferenci proti dezinformacím, která se dnes konala v sídle Senátu.

"U šmejdů prodávajících hrnce se podařilo omezit jejich vliv. Teď je třeba zaměřit se na šmejdy, kteří cíleně rozesílají dezinformace," řekl Drahoš. Za nejúčinnější pokládá omezit dezinformačním webům příjem z reklam. Je třeba "přimět zadavatele, aby neinzerovali na platformách šířících dezinformace," dodal.

Vrabel, který je ředitelem společnosti Semantic Visions, vidí řešení v regulaci provozovatelů webů a sociálních sítí. "Urputně se brání tomu, aby na ně bylo pohlíženo jako na vydavatelské domy. Musely by se začít chovat odpovědně, jejich příjmy by ale dramaticky poklesly," poznamenal. Za nejnebezpečnější ze sociálních sítí označil Facebook.

Analytička organizace Společně pro Česko Adéla Klečková poukázala na to, že český právní řád umí postihovat šíření nenávisti nebo poplašných zpráv. Problém je podle ní v tom, že se tento postih nedaří efektivně uplatňovat v internetovém prostředí. "Zákony platí offline, neplatí online," dodala Klečková, podle níž jsou prý reálné dopady za výhrůžky na sociálních sítích nulové.