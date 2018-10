Praha - Bývalí prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Marek Hilšer posílí v Senátu klub Starostové a nezávislí. Oba noví senátoři oznámili svá rozhodnutí na dnešní společné tiskové konferenci. Frakce Starostové a nezávislí tak má šanci stát se nejsilnější v horní komoře.

Početnost klubů bude mít vliv na to, který z nich bude nominovat kandidáta na předsedu Senátu. Podle zvyklostí má toto právo nejsilnější senátorský klub a zástupci frakcí vesměs tvrdí, že budou tento úzus respektovat.

Klub STAN se rozrostl v souvislosti s Drahošovým a Hilšerovým oznámením na 18 členů. Frakce ODS má nyní členů 16 a KDU-ČSL a nezávislí členů 15. Vedou se však jednání i s dalšími nezařazenými senátory, k nimž patří nově zvolení Jitka Chalánková, Ladislav Faktor a Pavel Fischer. Výrazněji tak může posílit i klub občanských demokratů.

Hilšer, jenž jednal s frakcemi Starostů, lidovců a Senátor 21, uvedl, že jeho rozhodování o vstupu do klubu ovlivňovala i jejich početnost a možnost ovlivnit volbu šéfa horní komory. Drahoš vyjednával se Starosty a lidovci, jeho verdikt, jak uvedl, padl "po zvážení všech aspektů". "Důvodů by bylo více, ale jsou spíše subtilní," řekl. Rozhodování bylo podle obou nových senátorů složité, případné funkce v něm podle nich nehrály roly.

Drahoš a Hilšer se prakticky shodují i v tom, že pravidlo o nominaci kandidáta na šéfa horní komory nejsilnějším klubem by se mělo dodržet. Frakce, nejméně tři nejsilnější, by ale měly podle nich o konkrétním nominantovi diskutovat. Ustavující schůze Senátu v obměněném složení, na níž se bude volit nové vedení horní komory, se uskuteční v polovině listopadu.

Starostové už oznámili tři možné kandidáty na předsedu horní komory - Zbyňka Linharta, Jiřího Růžičku a Petra Holečka. ODS by navrhla nynějšího místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu, k němuž ale mají Starostové výhrady. Případným nominantem lidovecké frakce by byl Václav Hampl.

Drahoš, kterého do volby nominovalo hnutí STAN a měl podporu například i lidovců a TOP 09, zvítězil už v prvním kole senátních voleb v Praze 4. V Senátu by chtěl zamířit do školského výboru a hrát v něm, jak uvedl, aktivní roli. Hilšer, jenž kandidoval za vlastní hnutí, porazil ve druhém kole v Praze 2 dosavadního senátora Libora Michálka (za Piráty). V horní komoře by chtěl Hilšer působit ve zdravotnickém výboru.