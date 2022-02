Drahé kovy během invaze na Ukrajinu zdražují, zlato o 1,5 procenta

Praha - Drahé kovy a ropa dnes během invaze ruských vojsk na území Ukrajiny zdražují. Zlato přidalo během pár hodin 1,5 procenta, stříbro 2,3 procenta, platina dvě procenta a ropa šest procent, řekl ČTK analytik Golden Gate CZ Marek Brávník.

Od začátku tohoto týdne trhy s velkou rozkolísaností přecházejí podle něj do situace, kdy investoři uklízejí kapitál do bezpečných přístavů. Vývoj je současně provázen růstem ceny energií a ropy. "Od pondělí letí cena bezpečných přístavů a energií do nebe," dodal.

Zlato v tomto týdnu přidalo 2,5 procenta a dnes se obchoduje za 1950 dolarů za unci, stříbro vzrostlo o 4,6 procenta na aktuálních 25,2 dolaru za unci, platina o 3,8 procenta na 1116 dolarů a ropa o 7,5 procenta na dnešních 98 dolarů za unci, upozornil Brávník.

Z této války může podle analytika Portu Filipa Louženského těžit Írán, který upadl v nemilost za prezidentství Donalda Trumpa. Zvyšující se ceny energetických komodit se propisují do rychle rostoucí inflace a další zvýšení, ke kterému kvůli vniknutí Rusů na Ukrajinu dojde, k růstu inflace přispěje. Tomu se budou západní státy zřejmě snažit zabránit a budou se snažit s Íránem dosáhnout dohody tak, aby kartel OPEC mohl navýšit svou těžbu ropy o více než milion barelů denně a tlačit tak její cenu naopak dolů, podotkl.