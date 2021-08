Dráhař Bábek z kvalifikace sprintu na OH nepostoupil

Tokio - Jediný český dráhař na olympijských hrách v Tokiu Tomáš Bábek neuspěl v kvalifikaci sprintu. Ze 30 startujících zajel osmadvacátý čas a nedostal se mezi 24 postupujících. Nejrychlejšími závodníky kvalifikační fáze byli se shodným časem Nizozemci Jeffrey Hoogland a Harrie Lavreysen, kteří zajeli olympijský rekord 9,215 sekundy. Bábka ještě čeká jeho silnější disciplína keirin. V jediném dnešním boji o medaile se ze zlata ve stíhacím závodu družstev radovali Italové ve světovém rekordu 3:42,032.

Čtyřiatřicetiletý český cyklista avizoval, že možnost startovat ve sprintu bere hlavně jako dobrou příležitost k rozjetí před sobotním startem v keirinu, v němž by rád bojoval o medaili. Dnes šel na dráhu jako třetí v pořadí a s časem 9,856 sekundy porazil jen Kazacha Sergeje Ponomarjova a Kwesiho Brownea z Trinidadu a Tobaga. Posledním postupujícím byl Novozélanďan Ethan Mitchell s výkonem 9,705.

"Je to můj první závod tady a po dlouhé době. Na sprint jsem se úplně nepřipravoval. Dostal jsem ho jako bonus ke keirinu, který jsem vyjel. Na pár trénincích jsem si sprint zkoušel a třetí čtvrtý den tady to bylo o trošičku rychlejší než teď, ale je to tak, jak to je. Dal jsem si aspoň osobní rekord, což je super," pochvaloval si Bábek v rozhovoru pro Českou televizi.

Byl také rád, že si vyzkoušel dráhu. "Ve sprintu jsem nějaké šance neměl, protože ho nejezdím, ale bral jsem to jako možnost se rozjet, trošku si zazávodit a nasát atmosféru před sobotou, tak jsem ji využil. Dráhu tady přebrousili, chová se úplně jinak, než jsem byl zvyklý, ale každopádně je rychlá," prohlásil Bábek.

Hoogland a Lavreysen prokázali výbornou formu již v úterý, kdy oslavili zlato v týmovém sprintu po finálovém vítězství nad Brity. Člen stříbrné britské sestavy Jack Carlin byl za nimi třetí, světový rekordman (9,100) Nicholas Paul z Trinidadu a Tobaga čtvrtý a šestinásobný olympijský vítěz a osminásobný medailista Jason Kenny osmý (9,510).

Právě Kennymu patřil dosavadní olympijský rekord 9,551, který stanovil v Riu de Janeiro. Dnes se pod tuto hranici dostalo na rychlém oválu velodromu v Izu hned devět dráhařů.

Ze závodu odstoupil z blíže nespecifikovaných zdravotních důvodů Australan Matthew Glaetzer. Mistra světa z roku 2018 a obhájce čtvrtého místa z Ria nahradil Matthew Richardson. Osmadvacetiletému Glaetzerovi byla před necelými dvěma lety diagnostikována rakovina štítné žlázy, podstoupil operaci a i když se k závodění vrátil, ještě loni podstupoval radioterapii.

Olympijskými vítězi ve stíhacím závodu družstev se stali dráhaři Itálie, kteří v dramatické finálové jízdě porazili Dány. Jihoevropané v sestavě Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon a Jonathan Milan začali lépe a první polovinu vedli, pak ale převzal otěže soupeř a Dánové si vypracovali takřka sekundový náskok.

Jenže poté se do čela italské sestavy posunul opět Ganna a stejně jako v předchozím souboji s Novým Zélandem o místo ve finále dovedl svůj tým fantastickým závěrem k triumfu. Rovněž Dánové se časem 3:42,198 dostali pod hodnotu dosavadního rekordu (3:42,307), který stanovili v úterý právě Italové. Ganna si spravil chuť ze silniční časovky v Tokiu, v níž coby úřadující mistr světa skončil pátý.

Velmi těsný byl dlouho rovněž souboj o bronz mezi Austrálií a Novým Zélandem. Jenže pak udělal chybu Aaron Gate, po jehož pádu se Novozélanďané rozdělili a třetího zaostávajícího závodníka za svými kolegy Australané dojeli.

Muži - stíhací závod družstev:

Finále: 1. Itálie (Consonni, Ganna, Lamon, Milan) 3:42,032 (světový rekord) - Dánsko (Hansen, Johansen, Madsen, Pedersen) 3:42,198,

o 3. místo: 1. Austrálie (O'Brien, Welsford, Howard, Plapp) - Nový Zéland (Gate, Stewart, Gough, Kerby) dostižen.

Další pořadí: 5. Kanada, 6. Německo, 7. Velká Británie, 8. Švýcarsko.

Sprint - kvalifikace: 1. Hoogland (Niz.) 9,215, ...28. Bábek (ČR) 9,856 - nepostoupil do vyřazovacích jízd.