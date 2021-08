Dráhař Bábek doufá, že uslyší na oválu z hlediště i svoje jméno

Tokio - Dvě sezony jezdil dráhař Tomáš Bábek japonskou keirinovou ligu. Nyní se na ovál do Izu vrátil bojovat o olympijské medaile a může jen nostalgicky vzpomínat na dobu, kdy se volně pohyboval po okolí. Na rozdíl od většiny sportů na olympiádě ale bude závodit i před fanoušky a doufá, že z ochozů uslyší svoje jméno.

Při příjezdu k velodromu v Izu, vzdáleném přes 130 kilometrů od Tokia, Bábkovi naskakovaly vzpomínky na dobu před třemi lety. "Měl jsem nostalgické pocity. Dva roky jsem odtud kousíček přes údolí bydlel," prohodil smutně, protože kvůli koronavirovým opatřením nesmí z olympijské "bubliny". "Vidím to akorát z autobusu," posteskl si jezdec Dukly Brno.

Může si sice dojet na kole z oválu do cyklistické olympijské vesničky, ale musí svůj záměr ohlásit den dopředu. "A jet jen po označené trase z kopce do dalšího kopce na velodrom. Není toho moc, přitom jsou tady krásné stezky," řekl. Uhnout z pořadateli vytyčené cesty se nesmí. "Už mě varovali, že pokud Japonci někoho vidí, telefonují a nahlašují ho. Nic jiného bych nečekal," podotkl.

Při olympiádě nevyužije znalost dráhy. Pro závody totiž pořadatelé na oválu vyměnili dřevo. "Je to úplně jiné, než si pamatuji. Dráha je lepší, snáze se na ní jezdí. Dobře drží a je velice rychlá," řekl Bábek a dodal: "Budou se jezdit bomby. Všem to jezdí dobře, tak to bude velká bitva."

Oficiální závod pojede po devíti měsících, jelikož se dráhařské soutěže kvůli koronaviru nekonaly. "To bych radši ani nepřipomínal. Je to trochu těžký," posteskl si. V přípravě si v Plovdivu alespoň udělali dvoudenní závody se sparringpartnery. "Nešetřili mě, sáhl jsem si na dno sil," uvedl Bábek. Před olympijským startem se snaží dostat do závodního módu za pomoci video analýzy.

Nezaháleli ani soupeři. Němci na "tajně" konané závody pozvali jen Nizozemce či Francouze a pak si to zopakovali v Nizozemsku. "Darebáci. Japonci zuřili. Zápaďáci si závodili mezi sebou. My jsme se tam dostat nemohli, jen z dálky přes kontakty jsme zjistili, jaké časy jezdili," řekl Bábek.

Poprvé se v představí ve středečním sprintu, což není jeho hlavní disciplína. V tréninku ale cítil zlepšení. "Pokud to zopakuju, může to být zajímavé v rámci mých osobních rekordů."

Rychlost by pak rád využil v keirinu, z kterého má titul evropského šampiona z roku 2016 a bronz z mistrovství světa o rok později. Věří, že šanci na stupně vítězů bude mít na startu každý z třiceti jezdců. "Bude to tvrdé, ale strašně zajímavé díky častým zvratům. Favorit může vypadnout a naopak. Já budu bojovat a počítám s tím, že do té bitvy nepůjdu sám," řekl Bábek.

V prefektuře Šizuoka, kde se Izu nachází, není nouzový stav. Jako na závody na horských kolech mohou i na dráhu do hlediště domácí fanoušci. "Jsem rád. Moji kamarádi se sice nedostanou, ale vzhledem k tomu, že jsem tady dva roky závodil, tak třeba uslyším své jméno," přál si Bábek.