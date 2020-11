Draft NBA nemá jasného favorita, na zájemce čeká i Krejčí

Bristol (USA) - Bez jednoznačného favorita se na rozdíl od minulých dvou let, kdy si v roce 2018 vybral Phoenix bahamského pivota Deandreho Aytona a loni sáhlo New Orleans po křídelním hráči Zionu Williamsonovi, se uskuteční letošní draft NBA. Do výběru nováčků nejlepší ligy světa se přihlásil i dvacetiletý český rozehrávač Vít Krejčí ze Zaragozy, který je v současné době mimo hru se zraněním kolena.

První volbu má letos Minnesota, následovat budou Golden State, Charlotte a jako čtvrté v pořadí Chicago, působiště v současnosti jediného Čecha v NBA Tomáše Satoranského. Na nejvyšších pozicích by se mělo rozhodnut mezi dvěma hráči z NCAA Anthonym Edwardsem (Georgia Bulldogs) a Jamesem Wisemanem (Memphis Tigers) a také LaMelem Ballem z australského týmu Illawarra Hawks.

Krejčí bude výběr sledovat z marodky. V duelu španělské ligy proti Realu Madrid 25. září si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, při operaci se zjistilo, že má poškozené i oba menisky a doba jeho rekonvalescence se odhaduje na osm až dvanáct měsíců. Krejčího zástupce Phillip Parun z agentury PPGSport/Octagon Basketball nevidí před draftem velkou komplikaci v tom, že je nyní mimo hru.

"NBA draftuje potenciál, nikoliv současnou výkonnost. Jde o to, jak ho vidí týmy NBA za několik let na svých soupiskách. Není neobvyklé, že hráč je draftovaný a zůstává další roky v Evropě, dokud není výkonnostně připravený na ten krok do NBA," uvedl Parun. "Myslíme si, že Vítek svůj potenciál již ukázal," dodal.

Podle Paruna je letošní draft trochu ovlivněn kvůli světové pandemii koronaviru. "Komunikace probíhala standardně. Práce týmů a skautů z NBA je posbírat co nejvíce informací, takže nebyla nijak neobvyklá. Co bylo neobvyklé kvůli covidu, že se nekonaly standardní akce NBA jako Chicago Pre-Draft Camp a nemohl hráč jezdit na testy. Kvůli koronaviru muselo všechno zůstat on-line, takže v tomto bude draft ojedinělý," prohlásil Parun.

Draftem NBA prošli dosud jen čtyři Češi, kteří se také jako jediní zástupci z tuzemska v soutěži nakonec objevili. Jiřího Zídka mladšího si vybralo v roce 1995 na 22. pozici vedení Charlotte, o sedm později si vybrala na 15. místě Philadelphia Jiřího Welsche, v roce 2011 byl šestkou draftu díky zájmu Washingtonu Jan Veselý a stejný klub si před osmi lety vybral na 32. pozici Satoranského.

"Vítek je prototyp moderního basketbalisty. Díky jeho výšce (202 centimetrů) a jeho talentu si myslíme, že splňuje všechny ukazatele typu hráčů z Evropy, kteří mají možnost se ukázat na draftu a potažmo někdy v budoucnosti v NBA," dodal Parun.

Draft se bude konat virtuálně ze studií ESPN v Bristolu v noci ze středy na čtvrtek (2:00 SEČ). Volby v prvním kole bude oznamovat komisionář Adam Silver, ve druhém jeho zástupce Mark Tatum. Původně se draft měl konat už 25. června, pak v polovině října a nakonec byl ještě o měsíc odložen.